和安倍對談、接受日媒專訪 鄭文燦：多交流瞭解對方思維
桃園市長鄭文燦今（1）日出席國策研究院舉辦之影響力論壇，並與日本前內閣總理大臣安倍晉三進行視訊對談；加上近來頻頻與各國使節、訪賓互動，又接受日本台灣交流協會刊物《交流》專訪在日上架，大秀外交實力引發各界關注。鄭文燦今日受訪表示，不管對美、對日做廣泛交流是很重要的，尤其是要瞭解他們思維重點，還有他們對於台灣問題關切的重點在哪，精準對話很重要。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-01 16:21:00
談及近來頻頻展現外交實力，鄭文燦表示，上回美國訪團來訪，事實上，不同訪團到不同城市去很正常，上回訪團的團長跟裡面的團員，他在之前去美國訪問時都見過了，他幾次到美國訪問包括去白宮、國務院，還有廣泛拜訪一些智庫，包含美國兩黨智庫都有拜訪。
鄭文燦說，他知道當時不論民主、共和兩黨共同意見就是挺台灣民主，支持台灣要有相當自主 ，在未來能夠參與更多國際事務，這些訪問都是重要的。不管對美、對日，做廣泛交流，瞭解他們思維重點，還有他們對於台灣問題關切的重點在哪，精準對話很重要。
鄭文燦也提到，自己擔任桃園市長之前，桃園市跟日本沒有任何姊妹市或友好城市，他當市長後就簽訂、實質推動很多友好城市，像千葉縣就是其中一個例子。疫情期間雖不能進行實體交流，但線上交流都持續進行，日本是非常重要夥伴，所以多層次、多領域交流是必要的，日本台灣交流協會的訪問也是呈現未來應該怎樣進一步提升台日關係，在日台友誼條件下繼續往前走。