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星宇航空推出跨年曙光班機　飛宮古島每人萬元有找

▲星宇航空推出2022年曙光行程。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空推出2022年曙光行程。（圖／星宇航空提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-12-01 16:35:01

雖然近期又出現新型變種病毒，想要出國恐怕還要再等等，但航空業者仍持續推出飛行商品，讓消費者一解飛行癮。星宇航空首次推出曙光班機飛行體驗，共有JX8168「台北-台北」、JX8811「台北-台東」及JX8822「台東-台北」三航線，標榜用最近距離迎接2022年第一道曙光。

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星宇航空豪華套裝行程攜手易遊網，打造天空及陸地兩種交通體驗，想純粹搭機賞曙光的消費者，雄獅旅遊則提供桃園機場飛往宮古島上空迎新年的選擇，即日起於ezTravel易遊網及雄獅旅遊正式開賣。

星宇航空曙光雙機預計於2022年1月1日上午5點30分自桃園機場同時啟航， JX8168「台北-台北」將繞經日本宮古島後折返，讓旅客在兩萬英尺高空迎接曙光。JX8811為「台北-台東」微旅行2.0航班，自桃園機場起飛，航經宮古島賞曙光，沿台灣東岸於上午8點30分抵達台東機場。

「台東-台北」航班JX8822則安排旅客至依山傍海的台東太麻里迎接2022年第一道光後，於1日下午1點30分自台東機場起飛，沿東岸飛行、再至宮古島，傍晚16:30抵達桃園機場。

曙光雙機「台北-台北」飛行體驗的產品，雄獅旅遊推出經濟艙雙人套票，雙人享單排三人座位，售價19,998元，同時可獲贈星宇航空台北航點紀念杯及雄獅暖心小點組合，含微熱山丘蜂蜜脆蛋糕、犂記阿犂伯太陽餅及鬍子國王手工奶油蛋捲，另商務艙售價每人最低15888元起，可擁有星宇熱賣商品A350XWB飛機抱枕毯。

▲曙光雙機「台北-台北」商務艙旅客可獲得熱賣商品A350XWB飛機抱枕毯。（圖／星宇航空）
▲曙光雙機「台北-台北」商務艙旅客可獲得熱賣商品A350XWB飛機抱枕毯。（圖／星宇航空）
針對「台北-台東/台東-台北」飛行體驗2.0的部分，與易遊網結合天空及陸地兩種交通體驗，搭配跨年假期，以「機上賞曙光」及「太麻里賞曙光」打造多面向的主題產品，除了有單程含稅5,888元起的飛行體驗，更推出2到3天跨年曙光系列遊程，提供含來回交通、飯店住宿、特色遊程、餐食饗宴全包式的套裝行程，每人含稅售價最低9,900元起。

此外，凡下單不限金額，就有機會獲得三星3C萬元好禮，單筆消費滿4萬元，還加碼抽最新「Galaxy Z Flod3」、「Galaxy Z Flip3」摺疊手機，且皆可獲得星宇航空與胡同燒肉聯名的「胡同和牛油乾拌麵」。

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