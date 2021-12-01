星宇航空推出跨年曙光班機　飛宮古島每人萬元有找

我是廣告 請繼續往下閱讀
星宇航空曙光雙機預計於2022年1月1日上午5點30分自桃園機場同時啟航， JX8168「台北-台北」將繞經日本宮古島後折返，讓旅客在兩萬英尺高空迎接曙光。JX8811為「台北-台東」微旅行2.0航班，自桃園機場起飛，航經宮古島賞曙光，沿台灣東岸於上午8點30分抵達台東機場。
「台東-台北」航班JX8822則安排旅客至依山傍海的台東太麻里迎接2022年第一道光後，於1日下午1點30分自台東機場起飛，沿東岸飛行、再至宮古島，傍晚16:30抵達桃園機場。
曙光雙機「台北-台北」飛行體驗的產品，雄獅旅遊推出經濟艙雙人套票，雙人享單排三人座位，售價19,998元，同時可獲贈星宇航空台北航點紀念杯及雄獅暖心小點組合，含微熱山丘蜂蜜脆蛋糕、犂記阿犂伯太陽餅及鬍子國王手工奶油蛋捲，另商務艙售價每人最低15888元起，可擁有星宇熱賣商品A350XWB飛機抱枕毯。
針對「台北-台東/台東-台北」飛行體驗2.0的部分，與易遊網結合天空及陸地兩種交通體驗，搭配跨年假期，以「機上賞曙光」及「太麻里賞曙光」打造多面向的主題產品，除了有單程含稅5,888元起的飛行體驗，更推出2到3天跨年曙光系列遊程，提供含來回交通、飯店住宿、特色遊程、餐食饗宴全包式的套裝行程，每人含稅售價最低9,900元起。
此外，凡下單不限金額，就有機會獲得三星3C萬元好禮，單筆消費滿4萬元，還加碼抽最新「Galaxy Z Flod3」、「Galaxy Z Flip3」摺疊手機，且皆可獲得星宇航空與胡同燒肉聯名的「胡同和牛油乾拌麵」。