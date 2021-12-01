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鏡電視新聞台預估6年虧損　NCC審議關切財務問題

▲NCC今天再次排案審查鏡電視新聞台申設案，要求再補充書面資料。（圖／NOWnews資料照）
▲NCC今天再次排案審查鏡電視新聞台申設案，要求再補充書面資料。（圖／NOWnews資料照）

中央社

2021-12-01 17:23:39

（中央社記者蘇思云台北1日電）NCC今天再次排案審查鏡電視新聞台申設案，決議續行審議，要求再補充書面資料。鏡電視未來6年財務規劃尚未提到獲利時間點，初步預期先在80幾頻道上架播出，希望3到5年可以進入熱門新聞台區塊。

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國家通訊傳播委員會（NCC）今天排案審查鏡電視新聞台申設案，包括鏡電視董事長陳建平、總經理李玉珮、監察人劉志鵬、外部獨立公評人翁秀琪、新聞部副總經理陳素秋都實際到會說明。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，今天主要請對方說明頻道定位、經營方針、公司財務、人力規劃部分來交換意見。鏡電視有提到，股權結構分散，單一股東不超過15%，股東多數都是自然人結構、少部分法人。

翁柏宗表示，鏡電視規劃每天2小時台語新聞、1小時手語新聞，每週2小時兒少新聞。在股權結構部分，鏡電視有提到認為董事由自然人擔任較好，希望所有權跟經營權分離，章程部分也有提到過半董事是非股東的自然人擔任。至於大股東有些是大企業，委員關注是否可能影響涉己新聞的製播，新聞部主管則說新聞能否播出是由專業編審決定。

翁柏宗指出，委員會也關注財務規劃是否過度樂觀，鏡電視則提到收入主要來自三部分，包括授權金、廣告收入以及政府標案，政府標案明年金額約編列新台幣2000萬元。初期規劃先在80幾頻道上架，第二階段希望3到5年內可以到熱門新聞區塊（一般指49頻位到58頻位），初步也會編列每戶每月約0.2到2元的上架費。

不過，翁柏宗表示，鏡電視在2022到2027年的財務規劃部分，預估6年都是呈現虧損，尚未提到確切轉虧為盈的時間。鏡電視目前員工有220人，預計總人力規模為450人，假使執照許可後，業者提到3個月內可以立即補到98%人力、即441人。

翁柏宗表示，在排審溝通過程中，翁秀琪則提到自己是對內、對外跟對主管機關的溝通橋樑，致力提升新聞品質。

根據經濟部公開資料，鏡電視資本額從原本10億元，今年初增加到20億元，截至今年8月中實收資本額為12.5億元。（編輯：楊凱翔）1101201

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