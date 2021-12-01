修平科大55周年校慶 「修平有你更精彩」見證辦學有成

修平科技大學歡慶 55 週年校慶，今日起一連 4 天舉辦「修平有你更精彩」創新教學暨教學實踐研究計畫成果展，展出各學院優秀教師教學成果、創意教具製作、師生成長社群及執行教學實踐研究計畫等成果，內容豐富又多元，見證修平辦學有成外，也為 55 週年校慶增添丰彩。

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修平科大校長陳建勝引用哲人蘇格拉底的話說：教育不是灌輸，而是點燃火焰；透過熱情教師點燃學生學習火焰，師徒傳承，學生從被動地把功課做完，成長到主動做到最完美，這就是教育最重要意義。

▲修平科大走過半世紀，今年歡慶55周年校慶，即日起一連四天舉辦修平有你更精彩」見證辦學有成。（圖／修平科大提供）

▲修平科大55周年校慶，今日起一連四天舉辦「修平有你更精彩」系列活動，見證辦學有成。（圖／修平科大提供）

在「修平有你更精彩」成果展中，就展出各學院教學成果，包括工程學院師生組裝空拍機、太陽光電發電儲能裝置；管理學院師生完成創意教學桌遊、學習成為專業 youteber ；觀創學院則帶領學生進入彰化的田中、社頭、二水場域，創新導覽遊程與行銷在地產品等等，落實教學不再侷限於教室，而是更多元的生活應用與社會服務。