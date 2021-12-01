修平科大55周年校慶 「修平有你更精彩」見證辦學有成
修平科技大學歡慶55週年校慶，今日起一連4天舉辦「修平有你更精彩」創新教學暨教學實踐研究計畫成果展，展出各學院優秀教師教學成果、創意教具製作、師生成長社群及執行教學實踐研究計畫等成果，內容豐富又多元，見證修平辦學有成外，也為55週年校慶增添丰彩。
記者金武鳯/台中報導
2021-12-01 17:24:49
修平科大校長陳建勝引用哲人蘇格拉底的話說：教育不是灌輸，而是點燃火焰；透過熱情教師點燃學生學習火焰，師徒傳承，學生從被動地把功課做完，成長到主動做到最完美，這就是教育最重要意義。
在「修平有你更精彩」成果展中，就展出各學院教學成果，包括工程學院師生組裝空拍機、太陽光電發電儲能裝置；管理學院師生完成創意教學桌遊、學習成為專業youteber；觀創學院則帶領學生進入彰化的田中、社頭、二水場域，創新導覽遊程與行銷在地產品等等，落實教學不再侷限於教室，而是更多元的生活應用與社會服務。
修平科大走過半世紀，由「修平有你更精彩」創新教學成果展中，可見「55年有成」點點滴滴，也透過展覽將各學院生動多元的教學成果分享大眾。此外，壓軸好戲是由各學院師生合唱<one moment in time>英文歌曲，勵志歌詞很能激勵人心。校長陳建勝表示，在所有師生努力下，修平科技大學校務將蒸蒸日上，日新月益，年年自我超越，以迎接下一個璀璨的55年。