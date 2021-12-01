新二代學生數達30.5萬人　占全體7.3%較去年略降

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國中及高級中等學校新住民子女學生人數受92學年政策因素影響，6學年間呈先增後減趨勢，國中先由103學年6.5萬人增至105學年之7.6萬人，其後逐年遞減至109學年5.5萬人，高級中等學校亦由103學年2.5萬人增至108學年之8.0萬人，至109學年轉降為7.7萬人；大專校院之新住民子女學生為6.8萬人，因對應之出生學年仍處政策實施前之人數遞增階段，6學年間大幅增加6.5萬人。
針對新住民子女學生之跨國父（母）原生地區或國家，多為大陸地區或鄰近之東南亞國家。109學年新住民子女學生30.5萬人中，以父（母）來自大陸地區者計13.4萬人或占43.9%為首，越南10.8萬人或占35.5%居次，印尼2.8萬人或占9.1%再次，3者合占8成8，併計菲律賓、泰國、柬埔寨、馬來西亞及緬甸等東南亞國家，人數共計29.3萬人，占比達96.2%。
觀察縣市分佈，新住民子女學生逾三分之二集中於六都，以新北市4.7萬人（占 15.5%）居首，桃園市3.7萬人（占 12.1%）次之，臺中市3.7萬人（占 12.0%）再次，六都新住民子女學生合計20.8萬人，合占全體新住民子女學生之68.3%；若同時觀察全體學生之分布，計有72.0%位於六都，顯示六都之新住民子女學生密集度低於全體學生。
教育部指出，新住民子女因受原生家庭影響，於學習階段所面對之挑戰多高於國人子女，也因此備受各界及國際公約高度關注，應投入適切之教育資源及關懷，並擘劃多元適性之教育政策，以助其於良好之學習環境中成長茁壯。