Omicron有望感冒化！李秉穎：現在並非和平共處的時間

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李秉穎指出，春節對台灣社區是一個考驗，因為防疫旅館量能不足，檢疫上較為鬆綁，青少年仍有染疫風險，就像今年五月本土疫情爆發時，也有很多學生染疫，雖學生染疫不太會變成重症，但可能牽涉到停班停課與家庭照護問題，因此還是要有適當防範，且繼續延遲接種不見得有什麼好處，反而還可能造成防疫網破洞。
李秉穎也提醒，春節期間很難限制民眾流動，他舉例，跨年等活動群聚程度與職棒總冠軍賽並無不同，甚至職棒總冠軍賽群聚密度還可能更高，因此民眾還是要嚴格戴好口罩。另春節期間，自主健康管理者更應嚴格遵守防疫規範，一般民眾就跟家人團聚，「不要跟沒有特殊關聯的人有過多親密的接觸，不要產生過於密切的連結。」
對於南非爆出新型新冠肺炎病毒變異株Omicron，李秉穎分析，Omicron突破性感染風險可能會增加，但症狀可能多為輕症，依過去英國監測經驗，Delta變異株也是輕症化，症狀多為流鼻水，咳嗽較少，就是因為病毒留在上呼吸道，無法侵犯下呼吸道氣管。
李秉穎進一步解釋，新冠病毒可能會感冒化而非流感化，流感化指的是病毒會不斷突變，但病毒依然很強，所以每年都需要接種疫苗，但他預測，新冠病毒雖會不停突變，可毒性會逐漸減弱，當未來重症與死亡率下降，大約小於等於流感，就比較可以放心和平共處，不過他也說「現在並非和平共處的時間」。
「變異就是一個過程」，李秉穎認為，病毒會隨著時間漸漸與人民共存，民眾不必恐慌，保持平常心，繼續做好勤洗手、戴口罩等防疫措施，也要接種疫苗，雖疫苗無法百分之百杜絕染疫風險，但萬一發生社區感染可以降低影響，因此打疫苗仍然重要。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。