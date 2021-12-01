每逢週年必引爆熱潮　《天堂M》4週年活動玩家期待

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之後隨著遊戲更穩定地邁入第三年，《天堂M》也迎來系統變革和玩家間碰撞交流的熱潮。系統上開放「世界交易所」，讓全體玩家盡情交易販售，玩家交流與機體提升則開放伺服器限時大移民，並且開啟大師伺服器活動「支配之塔」及「眾英雄之地」，開放跨服副本地圖「海賊島」及「提卡爾寺院」。
即將邁入第四個年頭的《天堂M》，每逢週年都會推出相當豐盛的活動，讓玩家有耳目一新的感覺。回顧一週年活動，作為一款經典遊戲以全新姿態再次回到玩家身邊，正式邁入一週年對玩家來說可是別具意義，代理商遊戲橘子更是卯足全勁，盛大的以橫跨線上與線下實體活動來慶生。實體場除了有巨型死騎拉霸車全台巡迴，還找來《天堂M》骨灰級玩家之一的歌手畢書盡為活動拉開序幕；遊戲內活動也是大放送，不僅送出GAMA COUPON與 GAMA 變身箱子，還有台灣專屬光圈效果及屬性強化的一週年紀念戒指。
除此之外，三週年活動中《天堂M》還攜手藝人張峰奇合作歌曲，並加碼舉辦實體活動，在台北西門町打造實體亞丁聖殿讓玩家朝聖。玩家福利方面自然也沒有停下，推出一系列活動讓玩家能夠獲得各種變身、娃娃等虛寶。
放眼《天堂M》一路走來的大大小小活動與版本更新，遊戲依舊保有當年的原汁原味，並且在經典之上為玩家構築獨有的內容與體驗，如今將迎來開服的第四個年頭，週年慶活動也越來越豐富，著實讓人無法不期待。
《天堂M》為感謝玩家支持，秋季狩獵派對推出最後加碼，大幅增加「天堂幣」獲得管道。四週年狂歡祭典也將於12月8日起正式展開，堪稱史上最狂，12月8日至12月22日活動期間登入《天堂M》，可領取3張「GAMA COUPON」，只要完成指定簽到日期，即可加碼獲得3張台版獨家「GAMA Coupon」；同時，即將再度開放的第二波大轉職則有9大職業可選，同時本次新增「死神」轉職。
「秋季狩獵派對」於12月1日維護後至12月8日維護前限時加碼 ，新增「天堂幣」獲取方式，玩家完成指定任務，可取得加碼道具「閃亮的天堂幣（活動）」 ，一個遊戲內「閃亮的天堂幣（活動）」，等同100個網頁內的「天堂幣」；任務只有一個，一個可獲得5個閃亮的天堂幣，更易於兌換「神秘變身卡」稀有（活動）、零用金99元、抽獎券、高級變身抽卡包等活動獎勵。
活動任務為擊殺怪物500隻，就能獲得「閃亮的天堂幣（活動） 」，任務每日獲得5枚；另外官方也會在12月1日到12月7日的每日下午13:00全服加碼贈送「閃亮的天堂幣（活動）」，對玩家們來說可說是好康連連！