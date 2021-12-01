每逢週年必引爆熱潮　《天堂M》4週年活動玩家期待

即將邁入第四個年頭的《天堂M》，每逢週年都會推出相當豐盛的活動，讓玩家有耳目一新的感覺。回顧一週年活動，作為一款經典遊戲以全新姿態再次回到玩家身邊，正式邁入一週年對玩家來說可是別具意義，代理商遊戲橘子更是卯足全勁，盛大的以橫跨線上與線下實體活動來慶生。實體場除了有巨型死騎拉霸車全台巡迴，還找來《天堂M》骨灰級玩家之一的歌手畢書盡為活動拉開序幕；遊戲內活動也是大放送，不僅送出GAMA COUPON與 GAMA 變身箱子，還有台灣專屬光圈效果及屬性強化的一週年紀念戒指。