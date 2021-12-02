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《天堂M》四週年慶史上最狂　豪送6張GAMA COUPON

▲《天堂M》四週年慶系列活動12月8日正式開跑。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》四週年慶系列活動12月8日正式開跑。（圖／遊戲橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-02 06:00:00

由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的手遊《天堂M》，為了慶祝遊戲上市即將邁入四週年，官方今(1)日預告四週年慶活動將於12月8日展開，活動內容堪稱史來最狂，將送出6張「GAMA COUPON」回饋台港澳玩家；大轉職活動也將於四週年再度開放，「秋季狩獵派對」即刻起也推出加碼，額外獲得「天堂幣」掉落。

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《天堂M》將於12月8日開跑四週年活動， 12月8日至12月22日登入就可領取3張台版獨家「GAMA COUPON」，完成指定簽到日期再加碼3張「GAMA COUPON」。此外，四週年慶也將再度開放第二波大轉職活動，共有九大職業可選擇。

▲第二波大轉職活動將登場，共有9大職業可選。（圖／遊戲橘子提供）
▲第二波大轉職活動將登場，共有9大職業可選。（圖／遊戲橘子提供）

「秋季狩獵派對」即日起推出加碼活動，12月1日維護後至12月8號維護前，新增「天堂幣」獲取方式，玩家完成指定任務，可取得加碼道具「閃亮的天堂幣」，等同於100個「天堂幣」，讓玩家更易於兌換「[神秘變身卡]稀有」、「零用金99元」、「抽獎券」、「高級變身抽卡包」等活動獎勵。

玩家擊殺怪物500隻即可獲得「閃亮的天堂幣」，每日最多獲得5個；12月1日至12月7日全服加碼，每日另不定時放送「閃亮的天堂幣」。

▲《天堂M》秋季狩獵活動即日起加碼，新增「天堂幣」獲取方式。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》秋季狩獵活動即日起加碼，新增「天堂幣」獲取方式。（圖／遊戲橘子提供）

 

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