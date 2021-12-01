致詞未提「兩岸一家親」？柯文哲：與其被污名化不如不提
台北上海雙城論壇於今（1）日下午在台北晶華酒店舉辦。因應新冠肺炎疫情緣故，今年的雙城論壇仍採取視訊會議模式舉辦。而在雙方致詞時，上海代表市長龔正針對兩岸論述的部分，仍舊維持過去台北市長柯文哲所提出的「兩岸一家親」論調，不過柯文哲在致詞時則未再提出「一家親」，而是改用「五個互相」作為表述。會後面對媒體詢問時，柯文哲也直言「在國內有人就是要抓這五個字來把它污名化，就不要講、換個方向講就好。」
記者丁上程／台北報導
2021-12-01 18:13:21
致詞時柯文哲重提「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」的五個互相論述內容，並強調自己對於兩岸互動的立場一直都沒改變，仍舊維持「交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好。」
柯文哲強調，兩岸交流的前提是雙方都願意聆聽對方的聲音，以更開放的態度來溝通，互相包容、促進融和、共享繁榮。展望未來，台北與上海將繼續為兩岸人民和平相處及兩岸關係和平發展而努力，「我也呼籲大家共同促成兩岸有意義的對話，共同穩定兩岸關係的長遠發展。」
會後接受媒體訪問時，記者提問表示龔正在致詞時也使用過去柯文哲所說的「兩岸一家親」，可是反觀柯文哲致詞時則未提及？對此柯文哲則回應，由於「兩岸一家親」這五個字時常被有心人士污名化，「就不要講、換個方向講就好。」柯文哲說，自己的基本論調還是依樣，有交流、增加善意、降低敵意，減少誤會，「萬一真的有誤會，也比較容易化解。」
柯文哲表示，自己提出相關論述的真正目的，在於要減少彼此擦槍走火的機會，「最擔心的就是惡意螺旋。」柯文哲說，意思就是我看你不順眼、你看我不順眼，惡意一直累積，最後只會造成嚴重的後果，也讓他相當擔心。