COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

經濟部「特權」引進移工？立委批：弱勢家庭需求被忽略

▲立委賴香伶與張其祿日前召開「勞動部睡醒沒！經濟部趕工大潭電廠進400外勞」記者會。（圖／翻攝自賴香伶臉書）
▲立委賴香伶與張其祿日前召開「勞動部睡醒沒！經濟部趕工大潭電廠進400外勞」記者會。（圖／翻攝自賴香伶臉書）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-01 18:17:49

《四方報》報導，台灣今年5月因應國內疫情升溫，暫緩所有外籍移工入境，直到11月11日才又重新解禁，但暫緩期間對國內產業造成衝擊，有照護需求的家庭類雇主更是苦不堪言。立委賴香伶與張其祿日前召開「勞動部睡醒沒！經濟部趕工大潭電廠進400外勞」記者會，指出經濟部疫情間2次「偷跑」引進移工，但弱勢雇主的照護需求卻受到忽略，即使開放仍有諸多限制，痛批指揮中心雙重標準。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴香伶在記者會中指出，疫情指揮中心於今年五月管制移工引進，導致許多急需家庭看護的家庭，遲遲等不到移工，但經濟部為了加速趕工大潭電廠，由台電以「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫工程」為名，今年10月核准引進多達400名泰國移工入境，近期更有桃園會展中心統包工程專案。

她表示，社福移工人數在疫情期間掉了3萬多人，造成許多雇主家庭照顧需求出現缺口，卻一直苦苦等到11月17日才有第一批社福移工重新開始入境；反觀經濟部卻能透過專案光速引進移工，批評「在同島一命的情況下，指揮中心仍然偏重了經濟，讓有迫切照顧需求的雇主家庭看了難受」。

她更譴責，勞動部對於這些「專案核准」引進的部分毫無所知，移工引進「積分制」才上路，洋洋灑灑列出引進移工的嚴格要求，制定7+7+7等防疫措施，但這次200多位專案引進的移工不是勞動部開放同意引進的印尼籍、也不是採14+7的隔離與自主管理，甚至連必須進行的移工訪視都沒有做。她說：「勞動部讓經濟部繞過自己跟指揮中心要專案，不但失職還被指揮中心當作路人甲，勞動部負責移工引進、監督防疫把關的權責被指揮中心架空了」。

張其祿委員也指出，大潭電廠和桃園會展中心專案，引進的移工分別為泰國籍和越南籍，都不是疫情較緩和的印尼；且這些專案看不出「哪裡符合緊急、人道的需求」，表示指揮中心對專案引進的標準令人看不懂，真正有迫切性的應該是弱勢家庭雇主的照顧需求。

賴香伶表示，自己在11月中接到陳情表示有移工引進偷跑、雙重標準的事情，11月19日發文索資至今十天過去了，指揮中心「已讀不回」、藐視國會委員的監督，只為經濟部護航，不顧弱勢家庭的需求。

賴委員在記者會中提出三大呼籲：一、指揮中心應開誠布公，專案開放多少部會特權移工、那些國別、以及各部會專案移工的防疫措施；二、這次專案居然可以繞過勞動部，請勞動部不要失職失能；三、要求指揮中心說明，大潭電廠專案移工哪裡符合緊急性、人道性？如果這些專案不符合這兩項標準，必要情況下會送交監察院處理。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
51.06%48.94%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀