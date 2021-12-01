經濟部「特權」引進移工？立委批：弱勢家庭需求被忽略

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她表示，社福移工人數在疫情期間掉了3萬多人，造成許多雇主家庭照顧需求出現缺口，卻一直苦苦等到11月17日才有第一批社福移工重新開始入境；反觀經濟部卻能透過專案光速引進移工，批評「在同島一命的情況下，指揮中心仍然偏重了經濟，讓有迫切照顧需求的雇主家庭看了難受」。
她更譴責，勞動部對於這些「專案核准」引進的部分毫無所知，移工引進「積分制」才上路，洋洋灑灑列出引進移工的嚴格要求，制定7+7+7等防疫措施，但這次200多位專案引進的移工不是勞動部開放同意引進的印尼籍、也不是採14+7的隔離與自主管理，甚至連必須進行的移工訪視都沒有做。她說：「勞動部讓經濟部繞過自己跟指揮中心要專案，不但失職還被指揮中心當作路人甲，勞動部負責移工引進、監督防疫把關的權責被指揮中心架空了」。
張其祿委員也指出，大潭電廠和桃園會展中心專案，引進的移工分別為泰國籍和越南籍，都不是疫情較緩和的印尼；且這些專案看不出「哪裡符合緊急、人道的需求」，表示指揮中心對專案引進的標準令人看不懂，真正有迫切性的應該是弱勢家庭雇主的照顧需求。
賴香伶表示，自己在11月中接到陳情表示有移工引進偷跑、雙重標準的事情，11月19日發文索資至今十天過去了，指揮中心「已讀不回」、藐視國會委員的監督，只為經濟部護航，不顧弱勢家庭的需求。
賴委員在記者會中提出三大呼籲：一、指揮中心應開誠布公，專案開放多少部會特權移工、那些國別、以及各部會專案移工的防疫措施；二、這次專案居然可以繞過勞動部，請勞動部不要失職失能；三、要求指揮中心說明，大潭電廠專案移工哪裡符合緊急性、人道性？如果這些專案不符合這兩項標準，必要情況下會送交監察院處理。