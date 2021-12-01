寶格募集千份「愛的禮物」 助弱勢孩童一圓耶誕夢

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寶格冰淇淋創業至今，堅持守護孩子純粹童心。所以多年來，年年舉辦愛心公益活動，全力扶助弱勢家庭。今年雖受疫情影響，仍不改初衷，在歲末聖誕之際，發起「你送禮、我請冰」愛心禮物募集活動，希望帶給弱勢孩子暖心的聖誕節。
「希望有保暖的衣物可以穿」、「希望疫情趕快過去，讓爸爸媽媽可以去上班」，在寶格冰淇淋的許願樹上，孩童的夢想五花八門，經綜合統整後，確定孩子的需求有四大類，包括保暖類：毛毯、棉被、外套、保暖衣物、保溫瓶等；生活類：文具組、背包、筆記本、手錶等；運動類：運動鞋、襪子、籃球、棒球手套、羽球拍等；遊戲類：玩具車、積木、芭比娃娃、機器人、戰鬥陀螺等。
一個多月來，響應募集禮物氛圍熱絡，已有數十家企業搶先認捐，如Skechers思克維爾、KINYO生活家電、台中商旅、永福地產、森禾智能美學、貿詮實業、惠虹廣告、愛廣場美食商場、愛菲爾室內設計等，已突破500份的愛心禮物湧入。業者期盼透過企業的拋磚引玉，喚起更多的社會愛心，一同點亮孩子們生命中溫暖的光。
禮物募集至12月17日止，民眾可親送禮物至寶格冰淇淋台中旗艦店，或是郵寄至禮物健檢處（台中市西區大全街118號，須註明聖誕禮物募集活動），前600位贈禮者，寶格除請吃冰品，更提供免費禮物包裝、消毒整理服務，期待透過小小的善意，重新喚起社會對弱勢家庭的關注。