寶格募集千份「愛的禮物」 助弱勢孩童一圓耶誕夢

耶誕節腳步近，台中市寶格冰淇淋為一圓弱勢孩童耶誕夢，發起「你送禮，我請冰」愛心禮物募集活動，目標是號召企業與民眾認捐千份「愛的禮物」。寶格冰淇淋表示，儘管各行各業普遍受到疫情衝擊，但是社會處處有溫暖，認捐活動展開近一個月，已有數十家企業響應，湧入的愛心禮物破500份。拋磚引玉，希望喚來更多愛心人士，一同獻禮傳愛。

我是廣告 請繼續往下閱讀

寶格冰淇淋創業至今，堅持守護孩子純粹童心。所以多年來，年年舉辦愛心公益活動，全力扶助弱勢家庭。今年雖受疫情影響，仍不改初衷，在歲末聖誕之際，發起「你送禮、我請冰」愛心禮物募集活動，希望帶給弱勢孩子暖心的聖誕節。





▲寶格冰淇淋發起「愛的禮物」募集活動，要助弱勢孩童一圓聖誕夢。孩子的心願都掛在耶誕樹上，等待你來認捐。（圖／寶格提供）

寶格冰淇淋表示，疫情對弱勢家庭更是雪上加霜，據南台中家扶中心表示，近8成5扶助家庭的工作收入，在這兩年因疫情受到很大的影響，也讓南台中家扶中心的扶助家庭逼近千戶。所以，寶格才希望募集千份愛心禮物，滿足每一戶弱勢孩童的耶誕夢。

「希望有保暖的衣物可以穿」、「希望疫情趕快過去，讓爸爸媽媽可以去上班」，在寶格冰淇淋的許願樹上，孩童的夢想五花八門，經綜合統整後，確定孩子的需求有四大類，包括保暖類：毛毯、棉被、外套、保暖衣物、保溫瓶等；生活類：文具組、背包、筆記本、手錶等；運動類：運動鞋、襪子、籃球、棒球手套、羽球拍等；遊戲類：玩具車、積木、芭比娃娃、機器人、戰鬥陀螺等。

▲寶格冰淇淋號召千份「愛的禮物」，要助弱勢孩童一圓聖誕夢，今日先邀小朋友動手製做愛心冰淇淋。（圖／寶格提供）

一個多月來，響應募集禮物氛圍熱絡，已有數十家企業搶先認捐，如Skechers思克維爾、KINYO生活家電、台中商旅、永福地產、森禾智能美學、貿詮實業、惠虹廣告、愛廣場美食商場、愛菲爾室內設計等，已突破500份的愛心禮物湧入。業者期盼透過企業的拋磚引玉，喚起更多的社會愛心，一同點亮孩子們生命中溫暖的光。