獨／市警局靶場牆壁被子彈打穿啦　危險！

台中市警察局位在南屯區的「常年訓練運動場館」內的手槍射擊靶場，不堪經年累月的使用，標靶後方的牆壁竟被子彈射穿成一個約巴掌大的窟窿，子彈飛出屋外打在運動場館外的圍欄上，彈痕斑斑，員警說「若有人員剛好在屋後，小命恐得靠老天保佑了」。員警反映市警局應該儘快播出經費整修運動場館，否則場館周圍安全堪慮，彈孔透進屋內的陽光也挺刺眼的。
記者鄧力軍/台中報導
2021-12-01 20:51:07
據了解，台中市警察局「常年訓練運動場館」於95年經行政院核定「無償撥用」9952.47平方公尺（約3010.5坪）土地使用，總決標工程款為7,815萬元，並於99年1月辦理工程驗收。運動場館為地上2樓之鋼骨混凝土建築物，總樓地板面積達601.16坪，內部1樓設有13靶位之電動靶場，2樓設有13靶位之戰鬥靶場；場館外另有250公尺之體能訓練運動場，當年，落成典禮時，市議長張宏年還批評「跑道怎麼是鋪柏油的而不是PU的」？
時間經過12年，這座「常年訓練運動場館」多數設備已呈顯老舊，員警透露電動靶機有時還會故障，日前有員警還勁爆標靶後方的牆壁已被咻咻子彈打穿成一個大約巴掌大的洞，員警打靶時看見前方怎麼有一道光線透進屋內？才發現這座室內靶場牆壁被子彈打穿了。員警說場館外是樹林，樹林外還有一堵鐵製欄杆的水泥圍牆，外面就是「精密機械園區」，水泥牆面已經被場館飛出的子彈打得點點彈痕，若有人員剛好在場館外頭走動，飛出的子彈恐會傷了小命。員警認為這座運動場館不論是建築結構、電動靶機，或是館內外的環境都該檢討。