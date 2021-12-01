台南耶誕跨年卡司再宣布 五金級陣容要讓歌迷聽到出耳油

台南市耶誕跨年系列活動即將於本週六（ 12/4 ）陸續輪番上陣，台南市長黃偉哲今（ 1 ）日公布第 2 波卡司名單，呼籲大家趕緊手刀下訂車票、旅宿，來台南看偶像、吃美食，憑振興五倍券住宿買一晚再送一晚，保證物超所值。

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黃偉哲今（ 1 ）日公布的第 2 波卡司名單包括「星光實力派率性女聲」閻奕格、「聲林之王首屆人氣冠軍」李友廷、「超強國際創作大咖」 Karencici 、「金曲最佳新人」 ?te 壞特、「街舞唱跳男團」 B.T.O.D， 其餘場次卡司將陸續公布，敬請期待。第一波卡司有「金曲歌后」徐佳瑩、「鐵肺歌后」戴愛玲、「金曲最佳樂團」動力火車和 Matzka ，及熱騰騰甫獲金馬獎「最佳原創電影歌曲」的金曲歌后艾怡良。黃偉哲表示，演唱會的陣容包含金曲獎、廣播金鐘獎、電視金鐘獎、還有金音獎、金馬獎，所以可以說是五金級，堪稱鑲金度最高，也希望大家一起來台南吃吃喝喝逛逛買買，還能抽房子跟油電車。

今年的台南耶誕跨年系列活動，將自 12 月 19 日起舉辦 3 場演唱會，每周都有當紅的藝人登台演出，今年的主持和藝人卡司陣容已打破歷年紀錄，囊括 5 金得主，完全是五星級的卡司陣容，要打造出全國最好看的耶誕跨年演唱會。

街舞唱跳男團 B.T.O.D 今日特別來到南市府一同宣傳，市長黃偉哲揪市議員呂維胤、沈震東、李宗翰現場組一支男團 Battle 尬舞。 B.T.O.D 團長淋雨表示，覺得舞功備受威脅，希望跨年有機會再跟市長組團繼續尬舞。成員子賢表示，非常感謝南市府的邀請， B.T.O.D 常常練習到半夜，就是為了每一次的演出都帶給觀眾最好的樣子，希望此次表演能讓台南看到更多街舞文化與年輕活力，也一起迎接 2024 奧運首次加入的霹靂舞項目。

▲黃偉哲 (中) 與街舞唱跳男團B.T.O.D一同尬舞（圖／記者林怡孜攝，2021,12,01）

台南市耶誕跨年系列活動：官網 www.tainanyoung.com.tw

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