台南耶誕跨年卡司再宣布 五金級陣容要讓歌迷聽到出耳油

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黃偉哲今（1）日公布的第2波卡司名單包括「星光實力派率性女聲」閻奕格、「聲林之王首屆人氣冠軍」李友廷、「超強國際創作大咖」Karencici、「金曲最佳新人」?te壞特、「街舞唱跳男團」B.T.O.D，其餘場次卡司將陸續公布，敬請期待。第一波卡司有「金曲歌后」徐佳瑩、「鐵肺歌后」戴愛玲、「金曲最佳樂團」動力火車和Matzka，及熱騰騰甫獲金馬獎「最佳原創電影歌曲」的金曲歌后艾怡良。黃偉哲表示，演唱會的陣容包含金曲獎、廣播金鐘獎、電視金鐘獎、還有金音獎、金馬獎，所以可以說是五金級，堪稱鑲金度最高，也希望大家一起來台南吃吃喝喝逛逛買買，還能抽房子跟油電車。今年的台南耶誕跨年系列活動，將自12月19日起舉辦3場演唱會，每周都有當紅的藝人登台演出，今年的主持和藝人卡司陣容已打破歷年紀錄，囊括5金得主，完全是五星級的卡司陣容，要打造出全國最好看的耶誕跨年演唱會。
街舞唱跳男團B.T.O.D今日特別來到南市府一同宣傳，市長黃偉哲揪市議員呂維胤、沈震東、李宗翰現場組一支男團Battle尬舞。B.T.O.D團長淋雨表示，覺得舞功備受威脅，希望跨年有機會再跟市長組團繼續尬舞。成員子賢表示，非常感謝南市府的邀請，B.T.O.D常常練習到半夜，就是為了每一次的演出都帶給觀眾最好的樣子，希望此次表演能讓台南看到更多街舞文化與年輕活力，也一起迎接2024奧運首次加入的霹靂舞項目。
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