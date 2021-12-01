CBA／繳清238萬罰款能上了 林書豪：回中國打球就像回家
台裔球星林書豪重返NBA失敗後，重回老東家北京首鋼懷抱，現在確定能在12月26日開打的中國CBA第2階段賽事上場，為此繳清了55萬人民幣(約238萬新台幣)，林書豪直呼，「回中國打球就像回家。」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-01 20:20:42
林書豪在微博上向粉絲宣告他即將回歸，「像我前天說的，回中國打球就像回家。我挑了我第一個賽季最喜歡的照片。合同簽了，註冊好了，罰款繳了，今天終於是持證上崗了。我終於回來了。」
林書豪在2019-20賽季加盟北京首鋼，並率隊打進4強，之後返美追尋NBA夢，去年11月他離開中國後，CBA突然祭出重罰，以他曾經位穿著官方贊助商產品為由，罰款55萬人民幣，若未繳納就無法在中國出賽。
林書豪這次回到中國之路一波三折，先是抵達中國時確診新冠肺炎，之後CBA又一度傳出將採「全華班」不使用洋將，又有薪水談不攏問題，如今終於全部搞定，連罰款都繳完了，終於可以出賽了。
CBA第2階段將在12月25日開打，這將是林書豪告別NBA發展聯盟後，睽違5個月後首度出賽，目前北京首鋼第1階段以8勝5負暫居第9，首戰將對上12勝1負的榜首遼寧隊，將會是場硬戰。