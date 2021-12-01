愛奇藝傳大規模裁員　節目取消、長期虧損拖累

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據新浪科技報導，此次是愛奇藝史上規模最大的一輪裁員，部分部門幾乎全員被裁，即使是盈利部門也有裁員指標。其中，中層主管被裁的較多，工齡比較長、年齡比較大、薪水比較高的員工，也不少在被裁之列。
第一財經報導指出，一直以來，包括愛奇藝、騰訊視頻、優酷等在內的影音平台持續虧損。財報顯示，愛奇藝今年第3季總營收達到人民幣76億元，年增6%；歸屬於母公司所有者淨利潤為虧損17億元，去年同期虧損12億元，擴大41.6%。整個2020年，愛奇藝虧損60億元。
易觀數據顯示，影音平台中，10月月活躍用戶數最高為短影音平台抖音的6.74億，其次是愛奇藝的5.38億。
愛奇藝執行長龔宇先前曾表示，目前長影音行業遇到的最大問題是內容供應嚴重短缺，原因包括疫情影響進度、傳統電視劇比例變少、新的網劇因為審核原因延遲上線、網劇品質打折扣等；客觀原因則是短影音占據、爭奪了用戶時間。
中國官方近期對娛樂業展開大力整治前，愛奇藝4月曾因為自製綜藝節目「青春有你3」播出期間，部分粉絲為了投票支持偶像買了指定品牌奶製品，事後卻把大量奶製品倒掉引發輿論批評。
8月，在中國電視藝術家協會組織召開的座談會上，龔宇表示，愛奇藝聯合其他平台始終堅持與行業不正之風劃清界限，抵制不合理片酬、抵制行業不正之風，抵制偷稅漏稅，並取消了未來幾年的偶像選秀節目和任何場外投票的設計。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1101201