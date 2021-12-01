羽球／年終賽首戰輸世界第1　麟洋配明拚開胡

羽球年終總決賽今年在印尼峇里島舉行，東京奧運男雙金牌「麟洋配」王齊麟／李洋是我國唯一希望，今(1)日小組賽首戰對決世界第1的是印尼組合「小黃人」Marcus FernaldiGideon／Kevin Sanjaya Sukamuljo，最終奮戰44分鐘，以21:23、19:21吞敗，明戰丹麥組合求開胡。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-01 21:00:12
上屆年終賽台灣共有4組人馬參賽，但世界球后戴資穎東奧拿下銀牌後，至今尚未參加任何國際賽，目標鎖定12月的世錦賽，因此積分不足未能拿到年終賽參賽資格，放棄挑戰2連霸，一哥周天成則因印尼公開賽止步16強，中斷連5屆打進年終賽紀錄。
台將唯一代表「麟洋配」因奪下奧運金牌保送年終賽，本屆將挑戰連霸，但小組賽抽籤結果，讓李洋直呼真的很「硬」，和世界第1的「小黃人」、第3種子丹麥組合Kim Astrup／AndersSkaarup Rasmussen、印度SatwiksairajRankireddy／Chirag Shetty同分在A組。
今天首戰果真相當難打，「麟洋配」在11:7落後時連拿5分反超，雙方一路維持2分差距以內，可惜首局尾聲「麟洋配」接連失分，被「小黃人」打下1:6攻勢並化解3個局點，反倒以21:23讓出。
次局，「麟洋配」依舊在前半段取得領先，但11:9短暫休息回來後，被「小黃人」攻下1:4逆轉，儘管最後「麟洋配」化解1個賽末點，最終仍以19:21無緣勝利。「麟洋配」明日將對上丹麥組合力求開胡。