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巷仔內／規模縮水、無突破性新論述　雙城論壇光環褪色

▲2021年台北上海雙城論壇，過程僅不到2個小時就結束，號稱史上最短的雙城論壇。（圖／台北市政府提供）
▲2021年台北上海雙城論壇，過程僅不到2個小時就結束，號稱史上最短的雙城論壇。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／特稿

2021-12-01 21:24:50｜2021-12-01 21:25:21

2021年台北上海雙城論壇在今（1）日登場，雖然因為新冠肺炎疫情緣故，今年論壇仍舊採取線上會議模式進行，不過對照去年，今年的論壇規模明顯縮小許多，僅不到兩個小時的過程就草草結束，創下歷年來雙城論壇最短紀錄。此外，兩岸雙方代表已經許久未提出較為突破性的新論述，即使上海市長龔正在致詞時，直言「雙城論壇是兩岸城市交流的響亮品牌」，也不免讓人認為原本相當受外界重視的雙城論壇，現在竟落得光環褪色的下場。

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去年由台北方所主辦的雙城論壇，雖然像今年一樣都是線上會議，但整個論壇的流程從上午開幕至晚間閉幕持續了整整一天，且過程中還有各種不同的子論壇，讓兩城市官員能夠進行細部討論；不過今年改由上海方舉辦，不僅規模縮小到全程只有1.5小時，雙方代表進行短暫致詞後，也僅針對兩個大主題進行專題演講，就隨即進入備忘錄簽署的流程。相較於去年的雙城論壇，今年似乎已經流於形式。

至於論壇中的重頭戲「雙方代表致詞」部分，過去柯文哲也曾在致詞階段，提出「一五新觀點」等較為鮮明的兩岸論述；至於上海方面，過去在馬政府時代，兩岸憑藉九二共識下持續維持交流，而在政黨輪替後，柯文哲也一度成為對岸的「新共識」。並且在民進黨政府執政時，兩岸近乎斷絕往來的情況下，雙城論壇也形同兩岸之間少數能夠互相交流的場合。

不過近幾年來，不僅柯文哲對於兩岸議題上並未提出新的論述，就連上海方面也僅是引用「兩岸一家親，共圓中國夢」、「兩岸同胞都是中國人、都是一家人」等舊有的口號式宣傳，論壇內容實質上更稱不上是「論壇」，恐怕僅是「座談會」等級而已。雙城論壇舉辦至今，原本號稱「兩岸僅剩的溝通管道」，難道也隨著兩岸關係降至冰點而逐漸褪色？

除了新冠肺炎疫情影響是主要原因外，近年來柯文哲對於兩岸統獨議題變得較為曖昧，恐怕也是雙城論壇變調的主因之一。

從過去柯文哲因為演講稿AB版本與蔡政府的陸委會對著幹，到現在連中國大陸相當中意的「兩岸一家親」論調，柯文哲都因為「怕被污名化」而不願意再提，顯見柯文哲也體認到現階段的狀況，不適合針對兩岸與統獨議題進行明顯的表態。

也因此，柯文哲由原本中國大陸期望的「新共識」，逐漸變成統獨意象不明、尋求利益優先的搖擺政客。即使龔正致詞時表示「雙城論壇是兩岸城市交流的響亮品牌」，也無法掩蓋雙城論壇本身縮水再縮水的本質。明年2022年是柯文哲任期的最後一年，沒有連任壓力又輪到台北方主辦的情況下，是否有機會大鳴大放，只有柯文哲一方的決斷恐怕還不夠，還有待中國大陸方面，是否在歷經「史上最短雙城論壇」後，還願意買柯文哲的帳。

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