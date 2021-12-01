中職／正式終結7年6亞！睽違11年　兄弟橫掃統一奪冠

中華職棒（CPBL）台灣大賽統一獅對戰中信兄弟，取得3勝0敗聽牌優勢的中信兄弟靠著洋投華德茲先發8局僅被敲出2支安打好投，加上打線有所發揮，終場中信兄弟以5：0完封統一獅，台灣大賽以4：0橫掃統一獅隊，拋下睽違11年的黃色彩帶，正式終結「7年6亞」，奪下暌違11年的總冠軍，這也是隊史第8冠。





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