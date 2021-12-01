中職／正式終結7年6亞！睽違11年　兄弟橫掃統一奪冠

中華職棒（CPBL）台灣大賽統一獅對戰中信兄弟，取得3勝0敗聽牌優勢的中信兄弟靠著洋投華德茲先發8局僅被敲出2支安打好投，加上打線有所發揮，終場中信兄弟以5：0完封統一獅，台灣大賽以4：0橫掃統一獅隊，拋下睽違11年的黃色彩帶，正式終結「7年6亞」，奪下暌違11年的總冠軍，這也是隊史第8冠。
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4局上兄弟攻勢再起，周思齊先選到保送，詹子賢敲安攻佔得點圈，岳東華執行犧牲觸擊將跑者再度推進，高宇杰、岳政華連續安打再攻下2分，4局上結束兄弟以3：0領先。
統一獅先發投手胡智為主投6局，被敲出7支安打，投出4次三振、2次保送，失掉3分包括2分責失，承擔此戰敗投。
7局上兄弟再度開啟攻勢打回保險分，面對統一獅後援投手江承峰，江坤宇先敲出二壘安打，許基宏犧牲觸擊把他送到三壘，陳子豪再補上長打打回1分，此時兄弟換上代打林智勝，敲出安打串連攻勢，2出局岳東華再補上中間德州安打，這個半局兄弟再攻下2分，取得5：0領先。
兄弟先發投手華德茲此戰表現亮眼，前5局投球沒有被獅隊敲出任何安打，直到6局下1出局才被蘇智傑敲出此戰統一獅團隊首安。總計華德茲此戰主投8局，被敲出2安打，投出5次三振、3四死球，成為此戰兄弟保持領先關鍵。
德保拉9局當大魔王上場，關門成功，終場中信兄弟就以5：0擊敗統一獅，在台灣大賽以4：0橫掃統一獅隊，拋下睽違11年的黃色彩帶，正式終結「7年6亞」。