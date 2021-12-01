「蔚」台灣要堅「慈」公投宣講　鄭文燦盼民眾做正確選擇

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顏蔚慈說，年底的公投攸關台灣未來，看到國民黨堅持重啟有風險的核四，不顧國人的健康安全、明知反對美豬進口會衝擊到台美關係，仍執意阻礙台灣的國際參與、同意公投綁大選，卻無視2018年邊開票邊投票的狀況，有礙台灣民主的發展，及主張三接遷到台北港，卻忽略遷建後的管線，讓國人曝露在風險中；因此呼籲大家，一定要投下四個不同意，台灣才不會漏氣。
賴品妤以自己的選區東北角為例，是全台灣面對最多核能的地方，貢寮人與東北角鄉親已經被核四議題困擾30幾年，原以為封存後可以告個段落，沒想到現在又被拿出當作政治操弄的手段；並批評核四就是台「拼裝車」，完全無法符合在福島311事件後國際最新的安全標準，核四外海發現數條的活動斷層，若核四廠發生災變，首當其衝的就是北台灣，因此問題重重的核四絕對不能重啟。
沈發惠強調，台灣面對中國威脅，這次公投的重要性不亞於總統大選，關係到台美友好，對外貿易和經濟，及能源轉型能不能順利推展，更不能讓民主受到國民黨的破壞；也拜託在場的民眾，12月18日一定要出來投票，也要幫忙打電話請在外縣市工作求學的子弟返鄉投票，一起投下四個「不同意」，共同守護台灣的未來。
王美花表示，台灣的經濟正在衝刺中，經濟成長率來到6.09%是11年來新高，若要持續推動台灣經濟發展，穩定供電、貿易是兩大關鍵，北部若要用電，三接就是關鍵，並強調三接沒有蓋在藻礁上，希望大家在遷移三接公投投不同意；過去馬政府開放進口萊牛九年了，從沒聽過有食品疑慮，現在要開放萊豬，政府一樣會用聯合國的國際標準來訂定，所以絕對不會有食安的問題。
鄭文燦則說，年底要投下四個不同意票，第一個不同意就是為保護民主秩序，公投大選應該要分開辦、第二個不同意就是重啟核四不同意，也批評朱立倫是昨是今非，欺騙新北市民；此外，經濟和環境不是對立面，藻礁和三接也不是零和遊戲，大潭藻礁並沒有因為三接而消失，不論是深化民主、國人健康、生態保護等，都是台灣人用很大的力氣去追求，期盼大家都能做出正確的選擇。