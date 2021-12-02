高雄草衙道就這樣玩！逛街＋遊樂園 周末這樣充實渡過

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位於高雄前鎮區的大魯閣草衙道，不僅僅是一個購物中心，更是一座不需要購買入場券的遊樂園。草衙道匯集了逛街遊樂、運動設施、購物、美食、娛樂、親子、度假等元素，不僅好吃好玩好好拍，還擁有全球唯一日本鈴鹿賽道官方授權的國際級卡丁賽車場！不管是家長帶著孩童一同遊樂，又或者是情侶想在夜晚盡情漫步，草衙道都是一個非常適合讓人忘卻煩惱的樂園。