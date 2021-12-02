位於高雄前鎮區的大魯閣草衙道，不僅僅是一個購物中心，更是一座不需要購買入場券的遊樂園。草衙道匯集了逛街遊樂、運動設施、購物、美食、娛樂、親子、度假等元素，不僅好吃好玩好好拍，還擁有全球唯一日本鈴鹿賽道官方授權的國際級卡丁賽車場！不管是家長帶著孩童一同遊樂，又或者是情侶想在夜晚盡情漫步，草衙道都是一個非常適合讓人忘卻煩惱的樂園。草衙道介紹
我是廣告 請繼續往下閱讀
草衙道的定位一直以來都不僅是百貨公司，而是希望匯集不同的休閒娛樂以及美食，讓在地遊客與國際旅客皆能到草衙道享受悠閒時光。
IG @david82426
一進入草衙道，映入眼簾的便是寬敞而設計精巧的的園區，其占地26400坪，進駐超過220個知名品牌，相當多元。而不管是在地人或是遊客，最方便抵達草衙道的方式便是搭乘高雄捷運，在草衙站2號出口下車！
IG @shiuan.__
整個園區主要是以大道東以及大道西兩棟主要地標所組成，而遊樂設施則穿插在其中。當天氣良好的時候不妨與同行旅伴在充滿歡樂氛圍的遊樂園區拍拍照、記錄下美好的一刻。
IG @yishinhsieh
而草衙道的休閒娛樂琳瑯滿目，其中非常具有特色的便是鈴鹿賽道樂園。鈴鹿賽道樂園的門票免費，但在遊樂設施方面則是逐項收費，而若是要盡情玩樂，購買鈴鹿賽道樂園暢遊券最划算，現場購票則分成全票980元、兒童票890元、幼兒票200元、博愛票490元。
IG @cyt_1112
草衙道不僅好吃好玩好好逛，若是在下雨天前來，不用怕沒地方盡情玩樂。位於大道東3F的棒壘球場，不僅有棒壘球，還有迷你保齡球、飛鏢機台等遊樂設施，讓遊客能夠盡情享樂。而票價方面，單人200元能獲得五枚代幣，而500元能獲得15枚代幣。
IG @tainan_ian
遊玩了一整天更需要美食來犒賞自己、補充電力！館內超人氣美食貳樓餐廳給人一種溫馨的感覺，超級適合情侶、朋友或家人一起來這裡用餐同樂，木碗優格與義大利麵表現也十分優秀。
IG @scotland0713
到了夜晚，就讓美麗的燈光與氛圍環繞在身邊。草衙道時常舉辦配合節慶的燈光水舞秀，將整個園區佈置成浪漫的散步景點，若是有假期，不妨來到草衙道放鬆與享受吧！
大魯閣草衙道基本資訊地址：高雄市前鎮區中安路1-1號
｜交通方式｜
捷運：捷運草衙站2號出口。
自行開車：中安路至草衙道，至本館停車。
高鐵：高雄捷運紅線至草衙站(2號出口)
台鐵：高雄捷運紅線至草衙站(2號出口)
｜營業時間＆停車價格｜
星期一到五 11:00-22:00。星期六、日 100:30-22:00。
｜停車價格｜
平日15元/半小時，假期25元/半小時。憑發票500元可折抵1小時，大魯閣草衙道會員卡折抵：平日/假日1小時。國賓影城憑票根折抵平日3小時/假期2小時。健身工廠、滾吧！保齡館之會員：需入館運動後可享汽車免費折抵平日3小時/假期2小時。挑戰者汽車美容：當日於櫃上消費滿500元可折抵1小時。
原文出處 : ReadyGo 高雄草衙道就這樣玩！逛街＋遊樂園 周末這樣充實渡過
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw