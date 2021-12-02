愛爾蘭參院通過增進對台關係　批中國侵害人權

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決議文指出，參議院呼籲愛爾蘭政府持續堅定支持台灣民眾享有人身與政治自由，並重申不得以武力尋求中國與台灣統一，要求政府比照多數歐洲聯盟（EU）國家的作法，增進與台灣政府和人民的互動，包括善用歐盟駐台代表處。
決議文也提到，參議院拒絕任何企圖妨礙愛爾蘭國會議員與台灣政府和民眾互動的不當干涉，並譴責所有試圖阻撓台灣政府和民眾參與國際組織或國際人道倡議的作為。
麥道威今天在國會辯論期間對中共軍機頻擾台表達高度關切，並強調作為歐盟成員國，愛爾蘭有權利、也應當強化與民主盟友台灣的連結。提案參議員之一的威爾森（Diarmuid Wilson）則表示，台灣與歐盟國家同為共享民主、法治、自由、人權等普世價值的好夥伴，愛爾蘭政府不應畏懼中國壓力、自我限縮與台灣的互動。
對於愛爾蘭參議院通過廣泛支持自由民主台灣及發展愛台雙邊關係的決議，駐愛爾蘭代表楊子葆表示歡迎與感謝，並期盼台灣與愛爾蘭未來能持續積極全方位合作、共同因應各項全球性挑戰。
愛爾蘭參議院曾於2015年通過決議，呼籲歐盟執委會與台灣洽簽台歐盟雙邊投資協議（BIA）；此前則於2013年通過決議，支持台灣有意義參與國際組織及台歐盟洽簽「經濟合作協定」（ECA）。今天通過的決議則是更進一步支持台灣保有自由民主制度、譴責將台灣孤立於國際組織之外，並敦促愛爾蘭政府增進對台關係。（編輯：周永捷）1101202