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德準外長揚言對中強硬　籲歐盟勿進口新疆產品

▲德國新政府下週即將上路，準外長貝爾伯克表示，她對中國將採強硬立場，不再像上任政府那樣對問題閉口不談。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國新政府下週即將上路，準外長貝爾伯克表示，她對中國將採強硬立場，不再像上任政府那樣對問題閉口不談。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-02 09:10:20

（中央社記者林育立柏林1日專電）德國新政府下週即將上路，準外長貝爾伯克表示，她對中國將採強硬立場，不再像上任政府那樣對問題閉口不談；她並建議歐盟不要再進口新疆生產的產品。

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綠黨籍的貝爾伯克（Annalena Baerbock）接受柏林「日日新聞報」（Die Tageszeitung）訪問時表示，討論氣候變遷和疫情時，中國是夥伴；不過，歐洲是跨大西洋民主同盟的一員，與獨裁統治的中國處於制度競爭的關係，德國未來將與民主夥伴追求戰略性合作，捍衛共同的價值和利益。

新政府在聯合執政協議中提到台灣、新疆、香港等北京眼中的敏感問題，德國未來似乎有意加強與中國對抗。對此，貝爾伯克說，對話是國際政治的核心，但不等於美化或閉口不談。

貝爾伯克強調，她所追求的價值導向外交是對話和強硬的結合，她並暗批即將卸任的總理梅克爾（Angela Merkel）近年對中國人權問題保持沈默。

貝爾伯克還表示，新疆普遍存在強迫勞動，建議歐盟禁止進口新疆生產的產品。

她認為，歐洲不應小看自己，可以多利用共同市場這根槓桿，不過前提是德國身為歐盟最大國，不能再像過去一樣只顧自己的中國政策，而是所有27個成員國同心協力，追求一致的中國政策。

被問到是否打算抵制北京冬季奧運時，貝爾伯克說，從北京領導人對待網球選手彭帥或記者張展的方式來看，的確有必要好好審視奧運，德國政府有多種應對方式，未來幾週一定會討論。

德國的公民團體近日在推特發起釋放張展運動，引起巨大迴響。貝爾伯克說，記者從事新聞報導不是犯罪，張展應該被釋放。

德國9月底舉行大選，勝選的社會民主黨（SPD）與自由民主黨（FDP）、綠黨上週完成聯合執政協議談判，確定未來4年的施政藍圖。國會將在下週選舉現年63歲的社民黨候選人蕭茲（Olaf Scholz）出任總理，正式結束為期16年的梅克爾時代。（編輯：周永捷）1101202

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