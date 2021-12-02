德準外長揚言對中強硬　籲歐盟勿進口新疆產品

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新政府在聯合執政協議中提到台灣、新疆、香港等北京眼中的敏感問題，德國未來似乎有意加強與中國對抗。對此，貝爾伯克說，對話是國際政治的核心，但不等於美化或閉口不談。
貝爾伯克強調，她所追求的價值導向外交是對話和強硬的結合，她並暗批即將卸任的總理梅克爾（Angela Merkel）近年對中國人權問題保持沈默。
貝爾伯克還表示，新疆普遍存在強迫勞動，建議歐盟禁止進口新疆生產的產品。
她認為，歐洲不應小看自己，可以多利用共同市場這根槓桿，不過前提是德國身為歐盟最大國，不能再像過去一樣只顧自己的中國政策，而是所有27個成員國同心協力，追求一致的中國政策。
被問到是否打算抵制北京冬季奧運時，貝爾伯克說，從北京領導人對待網球選手彭帥或記者張展的方式來看，的確有必要好好審視奧運，德國政府有多種應對方式，未來幾週一定會討論。
德國的公民團體近日在推特發起釋放張展運動，引起巨大迴響。貝爾伯克說，記者從事新聞報導不是犯罪，張展應該被釋放。
德國9月底舉行大選，勝選的社會民主黨（SPD）與自由民主黨（FDP）、綠黨上週完成聯合執政協議談判，確定未來4年的施政藍圖。國會將在下週選舉現年63歲的社民黨候選人蕭茲（Olaf Scholz）出任總理，正式結束為期16年的梅克爾時代。（編輯：周永捷）1101202