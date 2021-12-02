防新變異株傳播　巴西多州首府取消跨年活動

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聖保羅、里約熱內盧、瑪瑙斯（Manaus）、馬瑟歐（Maceió）和納塔爾（Natal）等首府則表示，將繼續觀察疫情發展，暫不考慮取消跨年慶祝活動。
聖保羅州科學委員會執行督導嘉巴爾多（João Gabbardo）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問表示，不舉辦年終慶祝活動是一種安全措施，可以大大降低病毒傳染風險。
嘉巴爾多說，鑒於當前COVID-19大流行和新變種病毒株Omicron出現，巴西衛生部發布聲明，建議使用口罩、保持社交距離與接種疫苗，就連一向採取否認主義的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也以前所未有的方式暗示不應舉辦嘉年華。
嘉巴爾多認為，因為聯邦政府改變面對疫情的態度，大多數州和市的公共行政人員不會舉辦這些可能導致群眾聚集的慶祝活動；任何人想要舉辦這類型聚會，必須非常仔細地分析是否值得在大流行期間面對風險。
關於在聖保羅發現兩例Omicron變異株病例引起的恐懼，嘉巴爾多說，Delta變異株在巴西沒有產生重大影響，希望Omicron也是如此。
嘉巴爾多表示，由於新變異株的高傳播風險，聖保羅州科學委員會昨天舉行會議研究現有數據，若有需要，將重新評估之前州政府宣布從12月11日鬆綁戴口罩規定的決定。
關於疫苗對Omicron無效的風險，嘉巴爾多說：「這種風險總是在出現如Delta、Gamma等高傳播變異株時發生，我們仍然需要更好地研究，並監測疫苗將提供何種程度的保護。」
嘉巴爾多說，目前應採取的主要措施是要求抵達巴西的外國人持有疫苗護照，證明已接種COVID-19疫苗。此外，需要在巴西機場或登機前進行檢測，以防止無症狀感染者傳播病毒。
嘉巴爾多說，要做到這一點非常困難，因為人數眾多，有國際航班的機場也非常多，進行檢測不易，但確實有必要。（編輯：郭中翰）1101202