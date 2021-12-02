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為順利併安泰銀顧全大局？國票金總經理丁予嘉請辭

▲國票金控今（2）日上午發布重訊指出，總經理丁予嘉因「生涯規畫」請辭，並自上午8時起生效，並由董事長魏啟林暫代職務。（圖／NOWnews資料照）
▲國票金控今（2）日上午發布重訊指出，總經理丁予嘉因「生涯規畫」請辭，並自上午8時起生效，並由董事長魏啟林暫代職務。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-12-02 09:50:30

國票金控今（2）日召開股東臨時會，討論安泰銀併購案，不過，由於股東耐斯集團質疑總經理丁予嘉與安泰銀董事長丁予康是兄弟關係，違反金控法利害關係人，即便國票金說明丁予嘉在股份轉換案全程迴避，未參內部評估作業，國票金今日發布重訊指出，總經理丁予嘉因「生涯規畫」請辭，並自今日上午8時起生效，並暫由董事長魏啟林暫代職務。

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耐斯集團旗下華康國際資產管理公司指派的國票金董事魏憶龍昨日召開記者會，質疑國票金併案安泰銀涉關係人交易，國票金總經理丁予嘉與安泰銀董事長丁予康是兄弟，董事會應採重度決，在此案程序有瑕疵之下，決議應屬無效。對此，金管會則要國票金董事會決議要由法遵單位或外部法務單位妥適評估，銀行局一定會審核適法性，至於國票金是否能舉行股東臨時會？國票金要依據《公司法》、《證交法》好好評估。

對於董事提出的質疑，國票金昨日則發出4點聲明強調，一切依法辦理，公司辦理與安泰銀行的股份轉換案，均依金融控股公司法、企業併購法、證券交易法、公司法及其他相關法令規定辦理；另國票金總經理丁予嘉就此件股份轉換案全程迴避，未參與本案相關的審計委員會、董事會及其他內部評估作業，併予敘明。關於是否適用金融控股公司法第45條規定，國票金董事會決議程序，均依法令遵循評估及外部法律顧問意見辦理，亦已向主管機關主動說明辦理情形。

國票金還指出，此股份轉換案的交易主體為國票金控與安泰銀行，並已於2021年10月14日經董事會決議通過提報股東會討論，董事會討論過程並無董事針對現國票金控總經理丁予嘉與安泰銀董事長丁予康為金控法第45條之利害關係人，因而有金控法第45條授信以外的利害關係人交易的適用，而且董事會議事錄均依規定呈報金管會。

不過，國票金今日上午發布重訊總經理丁予嘉以「生涯規劃」辭任，並自今日上午8時生效，並由董事長魏啟林暫代職務。市場解讀丁予嘉請辭，應該是為了讓併購安泰銀能順利完成。而今日早盤國票金及安泰銀股價雙雙開低，國票金以15.85元、下跌0.31%開出後，在平盤之下震盪，而安泰銀以16.6元開出後，並一度下探16.55元、下跌0.6%左右。

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