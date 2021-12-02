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再買500萬劑AZ！陳時中曝這些人「第三劑間隔」將縮短

▲衛福部長陳時中今（2）日指出，11月與AZ已簽署500萬劑供應合約，將保留選擇次世代疫苗權利，為第三劑做準備。（圖／記者許若茵攝，2021.12.2）
▲衛福部長陳時中今（2）日指出，11月與AZ已簽署500萬劑供應合約，將保留選擇次世代疫苗權利，為第三劑做準備。（圖／記者許若茵攝，2021.12.2）

記者許若茵／台北報導

2021-12-02 09:46:17

衛福部長陳時中今（2）日出席立院衛環委員會，會前受訪時指出，11月與AZ已簽署500萬劑供應合約，將保留選擇次世代疫苗權利，為第三劑做準備。另對於1~3類對象，第三劑新冠疫苗接種間隔擬縮短至五個月，但中央防疫官員除外。

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陳時中今出席立法院衛環委員會報告「面對新冠肺炎變異病毒Omicron疫情威脅，我國疫苗、邊境管理政策因應作為、新冠口服藥研發採購及審查進度」並備質詢，會前受訪時提到已購買500萬劑AZ，為第三劑做準備。

陳時中說明，11月與AZ已簽署500萬劑供應合約，自明年起會分批供應基礎劑型與次世代追加劑型疫苗，意即可選擇次世代疫苗，雖不清楚次世代疫苗是否能成功做出，但仍保留選擇權利。在口服藥物採購進度上，陳時中透露，現已談過輝瑞新藥，正在準備合約、簽署意向書，數量則尚未定案。

面對南非爆出新型新冠肺炎病毒變異株Omicron，各國都有相關因應措施，在今衛生福利部書面報告中提到，指揮中心將提供莫德納給1~3類除中央防疫官員外，接種第二劑滿五個月者施打。

不過指揮中心日前宣布追打第三劑應間隔六個月，為何1~3類對象間隔五個月就能接種，又為何要排除中央防疫官員？陳時中解釋，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員建議第三劑接種間隔至少六個月，必要時可以縮短至五個月，這一直都有在討論，稍晚委員會上就會宣布，有必要者如1~3類人員可縮短接種間隔時間至五個月。

陳時中進一步分析，重點防護對象是1~3類醫護、防疫人員，而中央防疫官員「坐在辦公室暫時沒那麼急」，除非是像常進出醫院或檢疫所者等，但他也提到，現在我國疫苗充足，還是希望越多人接種越好。至於是否會強制民眾接種，他則強調台灣目前無計畫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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