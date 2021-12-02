再買500萬劑AZ！陳時中曝這些人「第三劑間隔」將縮短

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陳時中說明，11月與AZ已簽署500萬劑供應合約，自明年起會分批供應基礎劑型與次世代追加劑型疫苗，意即可選擇次世代疫苗，雖不清楚次世代疫苗是否能成功做出，但仍保留選擇權利。在口服藥物採購進度上，陳時中透露，現已談過輝瑞新藥，正在準備合約、簽署意向書，數量則尚未定案。
面對南非爆出新型新冠肺炎病毒變異株Omicron，各國都有相關因應措施，在今衛生福利部書面報告中提到，指揮中心將提供莫德納給1~3類除中央防疫官員外，接種第二劑滿五個月者施打。
不過指揮中心日前宣布追打第三劑應間隔六個月，為何1~3類對象間隔五個月就能接種，又為何要排除中央防疫官員？陳時中解釋，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員建議第三劑接種間隔至少六個月，必要時可以縮短至五個月，這一直都有在討論，稍晚委員會上就會宣布，有必要者如1~3類人員可縮短接種間隔時間至五個月。
陳時中進一步分析，重點防護對象是1~3類醫護、防疫人員，而中央防疫官員「坐在辦公室暫時沒那麼急」，除非是像常進出醫院或檢疫所者等，但他也提到，現在我國疫苗充足，還是希望越多人接種越好。至於是否會強制民眾接種，他則強調台灣目前無計畫。
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