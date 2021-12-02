賴清德：2014年的太陽花運動 是台灣走向開放政府的關鍵
副總統賴清德今（2）日早上抵達台北喜來登飯店，出席2021開放國會論壇，此次論壇共有20國、26位國會議員和國內外學者透過實體和線上形式參與，聚焦「後疫情時代之開放國會——韌性之全球案例及2022年後之規劃」。他致詞時表示，台灣跟許許多多國家一樣，都曾經走過專制獨裁的歷史，深知民主得來不易，2014年的太陽花運動，是台灣走向開放政府、開放國會的關鍵，台灣會繼續站在對抗極權的第一線，積極回饋國際社會，展現台灣對國際社會有積極貢獻的良善力量。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-02 09:50:57｜2021-12-02 09:51:02
賴清德致詞時表示，熱烈歡迎各國民主夥伴，不怕威脅、不遠千里而來，來到對抗極權制度、捍衛世界民主秩序的台灣。今天的集會，正如總統蔡英文所言，是一場民主國會對抗極權主義的集會，台灣正是舉辦民主盛會的理想地點。因為在這裡可以呼吸到自由的空氣，可以聞到民主的味道，可以看到相挺的民主夥伴就在身邊，感受彼此的熱情。
賴清德說，台灣跟許許多多國家一樣，都曾經走過專制獨裁的歷史，深知民主得來不易。國會是人民的殿堂，也是實踐民主的現場。數十年來就在國會，台灣廢止了專制的制度。通過了許許多多民主的法案，台灣朝向民主化發展。但在2014年，當時的政府不顧社會反對企圖強行通過私下與中國簽訂的協議。
賴清德進一步說，也因此，青年學生發起太陽花學運，佔據國會，這場事件成功阻止了協議，也將台灣推向開放政府、開放國會的重大方向，也成就今天更民主更開放的台灣。所以今天台灣非常重視2021開放國會論壇，非常希望透過台灣公佈以及承諾開國會行動方案，讓台灣在不久的將來成為開放政府聯盟正式的一員。
賴清德說，台灣也非常期待，跟國際社會一起努力幫助目前仍然受到極權統治下的人民也能享受民主人權的結果；台灣也期盼跟國際社會建立更緊密更具信任的夥伴關係，一起對抗極權制度讓世界秩序能夠永續和平的發展。台灣在過去數十年的發展當中得過許多國家的支持，他在這裡要向各位表達感謝。
賴清德表示，台灣也曾經在波羅地海三個國家成功對當蘇聯的過程中得到啟發，現在立陶宛為了強化和台灣的關係勇敢的承擔中國的壓力讓人欽佩不已。台灣會繼續站在對抗極權的第一線，積極回饋國際社會，展現台灣對國際社會有積極貢獻的良善力量。