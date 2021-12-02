運動巷仔內／用生命在帶隊！助總的奇幻旅程

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「助總」脫下口罩，看起來似乎「胖了」，要求形象的他，就連鬍渣也沒有刮，讓人心疼的，不是他的辛勞而已，而是他幾乎是用生命在帶隊，台灣大賽前一晚，他因為肚子不適，緊急送醫打點滴，他說：「我想說不會這麼衰吧，第一次打總冠軍賽就不能參加。」自我要求甚高的林威助，當然不允許自己身體出狀況，所以他幾乎是瞞著球員的狀況下去進行比賽。
林威助母親與哥哥，在第一戰結束後，就到球場特別探視他的身體狀況，他也回報自己無大礙，不僅讓家人安心，也讓自己可以持續冷靜帶隊，但他強忍身體不適，也堅持帶兵的精神，也實際貫徹他堅持的「態度」。
助總常說，「你要有讓教練有信心去讓你出賽」、「球員在適時也是要發揮出膽識」、「不管結果怎樣，也要拿出態度」、「既然他說可以，那就相信他」，今年林威助留下不少奪冠金句，可以看透的是他的帶兵哲學。
尤其他在二軍十分嚴格，那也是為了要激勵球員持續向上努力，他也願意給球員機會，問他是否為何這樣做？助總回答很簡單，「球員盡力去做，結果怎樣不知道，但已經盡力去做了，結果當然是總教練要扛。」
帶著這樣的決心，林威助也在第二戰開始把呂彥青、鄭凱文等本土投手一一推出，球員也沒有辜負他的期待，終於拿下他自2014年回台後，幫中信兄弟拿下的首座總冠軍。