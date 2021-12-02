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運動巷仔內／用生命在帶隊！助總的奇幻旅程

▲中信兄弟在台灣大賽系列賽以直落四場擊敗統一獅奪下暌違11年的總冠軍，總教練林威助賽後藏不住開心情緒。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.01）
▲中信兄弟在台灣大賽系列賽以直落四場擊敗統一獅奪下暌違11年的總冠軍，總教練林威助賽後藏不住開心情緒。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.01）

文/吳政紘

2021-12-02 09:59:27

過去擁有不少自稱為是「林太太」粉絲，外表帥氣，又帶著有點「氣質」的中信兄弟總教練林威助，昨日率領中信兄弟順利以4:0橫掃猛獅拿下台灣大賽冠軍，這是他生涯首座總冠軍，也是執教第一年的總冠軍。

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▲中信兄弟奪下中職32年總冠軍，賽後球員將總教練林威助高高拋起。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.01）
▲中信兄弟奪下中職32年總冠軍，賽後球員將總教練林威助高高拋起。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.01）
過去他在日本職棒時期雖然跟阪神虎隊一起打過季後賽，但離冠軍，似乎就是差了那麼一點，「畢竟我選手時期沒有拿過，可以在執教的第一年就拿到這座總冠軍，也很感謝球員、球迷以及行政團隊一整年的努力。」

「助總」脫下口罩，看起來似乎「胖了」，要求形象的他，就連鬍渣也沒有刮，讓人心疼的，不是他的辛勞而已，而是他幾乎是用生命在帶隊，台灣大賽前一晚，他因為肚子不適，緊急送醫打點滴，他說：「我想說不會這麼衰吧，第一次打總冠軍賽就不能參加。」自我要求甚高的林威助，當然不允許自己身體出狀況，所以他幾乎是瞞著球員的狀況下去進行比賽。

▲中信兄弟總教練林威助賽前監督球員進行賽前練習。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.01）
▲中信兄弟總教練林威助賽前監督球員進行賽前練習。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.01）
林威助母親與哥哥，在第一戰結束後，就到球場特別探視他的身體狀況，他也回報自己無大礙，不僅讓家人安心，也讓自己可以持續冷靜帶隊，但他強忍身體不適，也堅持帶兵的精神，也實際貫徹他堅持的「態度」。

▲辜仲諒與林威助相擁。（圖／葉政勳攝）
▲辜仲諒與林威助相擁。（圖／葉政勳攝）
助總常說，「你要有讓教練有信心去讓你出賽」、「球員在適時也是要發揮出膽識」、「不管結果怎樣，也要拿出態度」、「既然他說可以，那就相信他」，今年林威助留下不少奪冠金句，可以看透的是他的帶兵哲學。

尤其他在二軍十分嚴格，那也是為了要激勵球員持續向上努力，他也願意給球員機會，問他是否為何這樣做？助總回答很簡單，「球員盡力去做，結果怎樣不知道，但已經盡力去做了，結果當然是總教練要扛。」

▲中信兄弟林威助。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟林威助。（圖／兄弟提供）
帶著這樣的決心，林威助也在第二戰開始把呂彥青、鄭凱文等本土投手一一推出，球員也沒有辜負他的期待，終於拿下他自2014年回台後，幫中信兄弟拿下的首座總冠軍。


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