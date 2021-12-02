林秉樞持多女影片 江啟臣：制定個人性私密影像防制專法
民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴、囚禁，並以私密影片恐嚇，引起社會譁然，總統蔡英文昨日立即簽署、公布《跟騷法》，將於6個月後正式施行；國民黨立委江啟臣建議，政府也必須制定侵害個人性私密影像防制專法。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-02 10:19:20｜2021-12-02 10:23:28
由於林秉樞被發現持有多名女性私密影片，受害者不只高嘉瑜，江啟臣表示，藉此提醒蔡總統，不應僅要求警政署儘快完成相關教育訓練及必要時的人力增補，然而包括跟騷行為限於性或性別、保護令申請欠缺即時和明確性、配套措施與人力資源配置，這三大面向，都是民團和在野黨再三提醒，新法上路後必須嚴加注意，及時注意的問題。
此外，近日高嘉瑜的家暴事件，江啟臣表示，在欽佩高願意挺身而出的勇氣之外，他也建議政府必須要制定侵害個人性私密影像防制專法。日前小玉的Deepfake事件後，在立法院專題報告時，內政部和法務部竟只建議在刑法增訂條款，然而在數位化時代，要防範性私密影像被不當侵害， 絕對需要完整的法律，而非個別條文可以處理。防範性與性別暴力， 政府能做的絕對不只有教育訓練和人力增補而已。