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假訊息、網路攻擊　游錫堃：已成民主國家共同課題

▲立法院長游錫堃出席2021開放國會論壇致詞。(圖／游錫堃辦公室提供)
▲立法院長游錫堃出席2021開放國會論壇致詞。(圖／游錫堃辦公室提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-02 10:38:13｜2021-12-02 10:41:54

外交部與立法院、美國「國際民主協會」（NDI）及「財團法人臺灣亞洲交流基金會」（TAEF）今（2）日與明日在台北喜來登大飯店共同舉辦「2021年開放國會論壇」 （2021 Open Parliament Forum）。立法院長游錫堃致詞時表示， 台灣與其他民主同盟國家遭受錯假訊息、網路攻擊、以商逼政與認知作戰威脅。

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游錫堃表示，台灣是亞洲第一個以「非OGP會員國」的身分舉辦「開放國會論壇」的國家。不僅如此，下周由美國白宮主辦的首屆線上「民主峰會」，台灣也以「非聯合國會員」的身分，獲邀與全球110個國家領袖一起參加！在在證明了，台灣的民主開放廣受國際肯定。

游錫堃指出，台灣位居印太戰略的最前線，這兩年不僅必須與各國一樣抵抗疫情，也和世界民主國家一樣同遭威權政體的錯假訊息、網路攻擊、以商逼政、認知作戰等各種威脅。根據自由之家評比全球195個國家，所提出的「2021世界自由度報告」，2020年有54個國家被評為不自由，是15年來數量最多的一次。而全球生活在「完全自由國家」的人口，已經低於五分之一。這個報告證明全球民主版圖正在萎縮，今後如何力挽狂瀾，已經成為「民主同盟」國家共同的課題。

游錫堃表示，美國總統傑弗遜曾說：「自由之花需由鮮血加以培養」。台灣民主，百年追求。台灣有今天的自由民主，和許多國家一樣，是從被壓迫、被屠殺中走過來的，是百年來先賢用血淚灌溉而來的；因為深知得來不易，更懂得珍惜自由和民主。未來除了努力邁向正常國家外，也會盡力幫助其他威權體制國家統治下的人民同享自由，因為他相信，一個更美好的世界，必須是讓更多人共同擁有自由和民主。

本次開放國會論壇參與者，有來自國外20個國家共26位國會議長及議員，其中實體與會者12位、線上與談者14位，再加上國外專家學者10位，合計國外貴賓36位。我國國內除了四大黨團立法委員外，尚有23位專業領域的與談人及公民團體代表等，參與人數達百人之多。


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