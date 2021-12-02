假訊息、網路攻擊　游錫堃：已成民主國家共同課題

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游錫堃指出，台灣位居印太戰略的最前線，這兩年不僅必須與各國一樣抵抗疫情，也和世界民主國家一樣同遭威權政體的錯假訊息、網路攻擊、以商逼政、認知作戰等各種威脅。根據自由之家評比全球195個國家，所提出的「2021世界自由度報告」，2020年有54個國家被評為不自由，是15年來數量最多的一次。而全球生活在「完全自由國家」的人口，已經低於五分之一。這個報告證明全球民主版圖正在萎縮，今後如何力挽狂瀾，已經成為「民主同盟」國家共同的課題。
游錫堃表示，美國總統傑弗遜曾說：「自由之花需由鮮血加以培養」。台灣民主，百年追求。台灣有今天的自由民主，和許多國家一樣，是從被壓迫、被屠殺中走過來的，是百年來先賢用血淚灌溉而來的；因為深知得來不易，更懂得珍惜自由和民主。未來除了努力邁向正常國家外，也會盡力幫助其他威權體制國家統治下的人民同享自由，因為他相信，一個更美好的世界，必須是讓更多人共同擁有自由和民主。
本次開放國會論壇參與者，有來自國外20個國家共26位國會議長及議員，其中實體與會者12位、線上與談者14位，再加上國外專家學者10位，合計國外貴賓36位。我國國內除了四大黨團立法委員外，尚有23位專業領域的與談人及公民團體代表等，參與人數達百人之多。