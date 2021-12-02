NBA／即將復出！柯瑞不怕再被守死 勇士召回K湯了
勇士一哥Stephen Curry(柯瑞)昨日出戰太陽遭死守，全場只拿到12分，勇士最終輸球，讓出聯盟龍頭寶座，好消息是今(2)日勇士從發展聯盟召回「K湯」Klay Thompson，勇士教頭Steve Kerr也想好如何使用這名射手，將勇士戰力最大化。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-02 10:36:24
太陽昨天成功守住Curry贏球追平隊史最長連勝紀錄，在下一次交手前，Kerr也想出對策，「若太陽再次像此役一樣死守Curry，那麼其他人Jordan Poole、Otto Porter Jr.都會獲得空檔，還有K湯也會有出手空間，這會很有趣。」
Kerr昨天賽後提起因傷缺席2年的K湯，今日勇士就將K湯和榜眼中鋒James Wiseman、柯瑞妹婿Damion Lee從發展聯盟球隊召回，下放2名新秀Jonathan Kuminga和Moses Moody，意味著K湯距離復出不遠了。
勇士發展聯盟球隊聖克魯茲勇士總教練Seth Cooper表示，K湯在最近一次的訓練中「看起來相當棒。他已經被允許全力衝刺，我們希望讓他發揮出100%的實力，讓他體驗全力以赴的感覺，而他也能夠做到了。」