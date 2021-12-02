涉家暴偷拍高嘉瑜　林秉樞收押前：人生至此是最低了

立委高嘉瑜家暴案，新北地檢署昨凌晨火速將涉案的林秉樞拘提到案，經檢警接續訊問後，檢方認定，林男涉犯傷害、妨害秘密、妨害電腦使用罪、私行拘禁、強制、恐嚇、意圖散布而持有猥褻影像等7罪，有逃亡、串滅證及再犯之虞，深夜向法院聲押禁見，今（2）日凌晨2時獲法院裁准。林秉樞被押入台北看守所後，安排住進忠舍舍房，室友是一名詐欺犯。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-02 10:35:39｜2021-12-02 10:40:06
林男凌晨被押上囚車時，對著鏡頭說「她（高嘉瑜）應該很開心」、「我祝福她，祝福她，祝福嘉瑜，她是很，還是在一起過，她是很不錯的女生，(超乎你預期的結果嗎)，沒關係，沒關係，人生已經至此是最低了。」
新北地檢署襄閱主任檢察官聶眾表示，依照被害人指述，認為隨身碟或者手機內可能有私密影像或照片，因此暫時予以扣押並做細部勘驗。
據了解，林男坦承動粗，但說高嘉瑜也有還手，並否認有控制行動自由兩天、扣下手機與偷拍親密等指控。另外，在警詢後被移送至地檢署複訊前，他對外表示「我沒有偷拍」、「高嘉瑜有傳照片給我」、「我們在一起這段時間，我們兩個曾經在飯店一起拍過很多影片，很多是高嘉瑜掌鏡。」
※【NOWnews 今日新聞
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