嫁入國票金！安泰銀股臨會通過　董座喊話3價值成就此案

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安泰銀審計委員會於股東臨時會報告事項提出該股份轉換案的審議結果報告，審計委員會經參酌獨立專家就價格合理性出具的意見，並考量公司的市場價格、經營狀況未來發展等相關因素，認為該股份轉換案之交易條件應屬公平、合理。經審計委員會全體委員無異議通過。
安泰銀行董事長丁予康表示，自私募基金隆力集團入主後，積極建立由專業經理人治理、資訊透明的國際級的公司治理架構，資產品質、財務、風控法遵等經營指標皆屢創佳績。期間創造了2年內轉虧為盈、連續10年獲證基會及證交所公司治理榮譽肯定、連續11年配發普通股現金股利等重要里程碑。
在股份轉換完成後，安泰銀仍為存續且正常營運之公司，維持既有獨立營運的實體與結構，客戶及供應商與安泰銀之契約關係與權益皆不受影響，員工權益亦不會因本股份轉換案而受到任何不利之影響或改變。
此外，安泰銀行表示，由於國票金因本身無實體銀行，希望安泰銀全數員工都能夠繼續留任，因此其提供安泰銀全體員工36個月工作權保障，於此期間內承諾適用安泰銀原有之勞動契約、人事規章、團體協約、薪資及福利等均維持不變，並提供留任獎勵方案。
安泰銀亦強調，自宣布與國票金股份轉換案以來，積極持續與全體員工溝通，釐清股份轉換案相關疑慮。期間包含全省召開24場說明會，公司內部設置股份轉換QA留言信箱，總經理的內部溝通信等，對於部分同仁仍有不同之期待或訴求，行方表示理解也尊重，但縱使有不同的聲音、不同的意見，也期待工會能奠基於合法，進行理性溝通。至於工會的訴求，行方仍將一本開放、持續溝通之態度，也樂見工會續行與行方理性、平和之對話與溝通。