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嫁入國票金！安泰銀股臨會通過　董座喊話3價值成就此案

▲安泰銀行今（2）日召開股東臨時會，通過與國票金控股份轉換案，預計待取得主管機關核准後訂定股份轉換基準日，依照雙方股份轉換契約，成為國票金百分之百持股之子公司，屆時安泰銀亦將終止上市。（圖／安泰銀行提供）
▲安泰銀行今（2）日召開股東臨時會，通過與國票金控股份轉換案，預計待取得主管機關核准後訂定股份轉換基準日，依照雙方股份轉換契約，成為國票金百分之百持股之子公司，屆時安泰銀亦將終止上市。（圖／安泰銀行提供）

記者顏真真/台北報導

2021-12-02 10:54:51｜2021-12-02 11:03:14

安泰銀行今（2）日召開110年度股東臨時會，由董事長丁予康親自主持。會中通過與國票金控的股份轉換案，預計待取得主管機關核准後訂定股份轉換基準日，依照雙方股份轉換契約，成為國票金百分之百持股之子公司，屆時安泰銀亦將終止上市。董事長丁予康也強調，人才、整合磨合期短及業務高互補性為成就此案最重要的3大價值，對台灣金融業而言，這是一個具指標性，獨一無二的案例，也期待這次股份轉換案，在追求成長和永續經營目標下，未來安泰銀將更上層樓。

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今日安泰銀股東臨時會通過，依據金融控股公司法第26條規定，以股份轉換方式，由國票金控以支付現金並發行特別股，作為取得安泰銀全部已發行股份之對價。股份轉換後，安泰銀仍為存續公司。

安泰銀審計委員會於股東臨時會報告事項提出該股份轉換案的審議結果報告，審計委員會經參酌獨立專家就價格合理性出具的意見，並考量公司的市場價格、經營狀況未來發展等相關因素，認為該股份轉換案之交易條件應屬公平、合理。經審計委員會全體委員無異議通過。

安泰銀行董事長丁予康表示，自私募基金隆力集團入主後，積極建立由專業經理人治理、資訊透明的國際級的公司治理架構，資產品質、財務、風控法遵等經營指標皆屢創佳績。期間創造了2年內轉虧為盈、連續10年獲證基會及證交所公司治理榮譽肯定、連續11年配發普通股現金股利等重要里程碑。

在股份轉換完成後，安泰銀仍為存續且正常營運之公司，維持既有獨立營運的實體與結構，客戶及供應商與安泰銀之契約關係與權益皆不受影響，員工權益亦不會因本股份轉換案而受到任何不利之影響或改變。

此外，安泰銀行表示，由於國票金因本身無實體銀行，希望安泰銀全數員工都能夠繼續留任，因此其提供安泰銀全體員工36個月工作權保障，於此期間內承諾適用安泰銀原有之勞動契約、人事規章、團體協約、薪資及福利等均維持不變，並提供留任獎勵方案。

安泰銀亦強調，自宣布與國票金股份轉換案以來，積極持續與全體員工溝通，釐清股份轉換案相關疑慮。期間包含全省召開24場說明會，公司內部設置股份轉換QA留言信箱，總經理的內部溝通信等，對於部分同仁仍有不同之期待或訴求，行方表示理解也尊重，但縱使有不同的聲音、不同的意見，也期待工會能奠基於合法，進行理性溝通。至於工會的訴求，行方仍將一本開放、持續溝通之態度，也樂見工會續行與行方理性、平和之對話與溝通。

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