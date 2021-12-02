開放國會論壇祝賀 安倍晉三：民主精神已深植台灣民心
外交部與立法院、美國「國際民主協會」（NDI）及「財團法人臺灣亞洲交流基金會」（TAEF）共同舉辦「2021年開放國會論壇」 （2021 Open Parliament Forum），今（2）日在台北喜來登飯店登場。日本前首相安倍晉三祝賀表示，民主精神已深植台灣民心
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-02 11:06:07
安倍晉三透過主辦單位發表賀詞表示，自1996年實施首次總統直選以來，台灣至今已歷經3次政黨輪替，才打造出符合台灣實情的民主制度，現在民主精神已深植台灣民心，成長茁壯，他更讚賞成為世界少數成功的民主典範。
安倍晉三表示，開放國會論壇將就強化國會的透明度及信賴度、國會與市民社會的連結方法、活用數位科技等議題進行討論，衷心期盼有志一同的民主伙伴，能夠直言不諱的坦率交換意見、分享彼此的見解，以建構一個加強合作的平台。
美國眾議院議長佩洛西透過主辦單位發表賀詞表示，美國將繼續與台灣站在一起，堅定不移地捍衛台灣人民的自由、安全和人權，當美台在強化彼此之間牢不可破的關係時，美國國會也期待促進美國、台灣，以及全球其他國家的和平與繁榮。