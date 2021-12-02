名家論壇》黎榮章／反萊豬公投　民進黨大勢已去？

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觀察近1個月反萊豬案的網路討論，其負面聲量達39％，正面聲量僅4％，進一步細看負面聲量的話題，其中最能激起網友負面情緒的話題是民進黨稱「反萊豬就無法加入CPTPP」，佔負面話題的64％，以及民進黨將國民黨「反美豬」與「反美」連結，佔21％討論量。
民進黨捍衛萊豬進口議題時，一直從國際貿易角度論述，經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲都曾從「反萊豬公投通過，會傷害台灣經貿」角度公開發言，副總統賴清德在公投說明會中直稱「反萊豬公投若通過，將阻止台灣加入CPTPP」，然而不少網友表示「美國根本不是CPTPP的會員國，能否加入與美無關」，一句話「神回應」揭穿民進黨的邏輯矛盾。
而民進黨塑造「國民黨反美豬」，試圖把「反美豬」和「反美」連結以動員選民，但國民黨立即定調「反萊豬不等於反美豬」，已獲得不少網友認同，網友認為「反萊豬並不是反美豬，進國際市場不等於要被勒索」，說明了許多民眾更在意的是食安問題，認為民進黨這樣的說法避重就輕，招致濃厚負面情緒。
民進黨雖然大力透過說服民眾，進口萊豬對於拉近台美關係、加入CPTPP有幫助，但從整體的輿情反應觀察效果並不顯著，更慘的是，此番論述在綠營既有支持者之中也沒有激起熱烈討論。從國民黨、民進黨公職人員的臉書粉專觀察與萊豬案有關的貼文來看，綠營公職的萊豬貼文，平均一則貼文只能創造4.4千次粉絲互動，互動情況比藍營黨公職的6.4千次差。民進黨基本盤過去對該黨的外交政策很有信心，「護國保台」口號及其背後隱含的「親美反中」路線，也都受到強力支持。但顯然，當外貿與食安被拿到天平兩端測量時，基層群眾也有所動搖。
從目前的輿情風向看來，其一是反萊豬的相關討論已變不出什麼新花樣，民進黨拋出的論述沒有辦法再激起群眾討論，聲量已經達到「天花板」，其二是從雙方過去的攻防成效觀察，民進黨主打「台灣走向國際」、「國民黨反美」等說服力薄弱，不僅不被普遍民眾買單，在本身支持者間所激起的迴響也相當有限，對萊豬進口的接受度相當保留，看來民進黨在「反萊豬公投」的這場戰役，恐怕是大勢已去。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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