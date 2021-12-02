出新書「百萬網紅不是夢」 羅智強盼國民黨臉書破百萬
國民黨副秘書長羅智強今（2）日舉行新書「百萬網紅不是夢」發表會，羅智強說，國民黨的臉書粉絲有56萬，曾經一度是政黨臉書粉絲最多的，因為前身是「台灣加油讚」，是2012年輔助前總統馬英九的次粉專；粉專經營需要用事件引導跟行銷繼續成長，國民黨臉書部分會跟文傳會主委凌濤商量，希望國民黨臉書可以扮演更多的角色。
記者余祥／台北報導
2021-12-02 11:42:45
羅智強說，這本書主要在談2016年開始，希望打造自媒體平台，建構有百萬粉絲傳播的媒介，這念頭其實跟2016年國民黨敗選有很大的關係，當時已經可以預見在野黨話語權將衰弱，需要一個自己發聲的平台，所以才許下百萬粉絲平台的願望。
羅智強說，當時是臉書時代，現在自媒體平台百花齊放，他也立下新的目標，結合新的平台創下200萬粉絲。有這樣的傳播聲量跟能量，感謝粉絲們支持，是大家的鼓勵才能走到今天。
朱立倫則說，在5、6年前，大家可能覺得百萬網紅是不可能的事，但羅智強做到了，值得所有優秀國民黨從政同志學習；他也選購一百本，送給有戰鬥力的朋友，持續擴大，透過這本書給自己一些鼓勵。
朱立倫說，雖然他的臉書也有超過百萬，但很多方面還是要跟羅智強學習，透過網路、自媒體的力量，讓台灣更好。現在遇到民進黨怪獸，掌握媒體資源，讓人民的聲音無法出現，這時候就需要網路的力量，這是國民黨要持續努力的。
羅智強送朱立倫一把台灣版的雷神槌子，謝謝朱立倫在國民黨當做工的人，團結國民黨，打造更強的制衡團隊。