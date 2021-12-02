因統獨議題觸怒中方而未出席雙城論壇？黃珊珊：想太多了
2021年台北上海雙城論壇昨（1）日下午落幕，全程未超過2個小時，也創下雙城論壇開辦以來的新低紀錄。此外令外界關注的是，台北市副市長黃珊珊今年並未出席雙城論壇，也不免聯想是否因為日前在臉書上PO出有關統獨議題的貼文，因而引起對岸不滿？對此黃珊珊今日上午接受媒體訪問時，也直言「昨天本來就有別的行程，大家想太多了。」
記者丁上程／台北報導
2021-12-02 11:51:32
歷年雙城論壇幾乎所有台北市副市長都會到場與會，黃珊珊雖然在2019年才就任副市長，不過2020年的雙城論壇，黃珊珊也有參與。不過今年雙城論壇疑似是因為規模縮小，僅只有蔡炳坤一名副市長參與論壇。外界也好奇之所以黃珊珊未出席，是否是因為日前在臉書上PO文，指出「台灣是個獨立自主的國家」一說，引發對岸不滿？
對此台北市長柯文哲昨日受訪時先是澄清，表示台北與上海兩方在事前就說好，雙方出席人數對等，「上海一個副市長出席，我們就一個副市長出席。」柯文哲直言，除了黃珊珊外的兩個副市長都未出席，意指不是只有黃珊珊而已。
對此黃珊珊今天上午出席活動後接受媒體訪問時，也直言這次雙城論壇的相關規劃內容，本來就沒有牽涉到她的業務部分，此外昨日雙城論壇期間，她也有安排另外的行程了，「跟臉書PO文沒什麼關係吧，大家想太多了。」