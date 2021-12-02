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民進黨黨內初選在即 新人輩出尋求支持出線

▲在民間社團非常活躍的林建南，此次決定投入民進黨的黨內初選（圖／記者張振興攝，2021,12,02）
▲在民間社團非常活躍的林建南，此次決定投入民進黨的黨內初選（圖／記者張振興攝，2021,12,02）

記者張振興/台南報導

2021-12-02 12:01:01

為因應明年11月的九合一選舉，民進黨議員初選暫訂在明年34月，除現任議員尋求連任外，此次加入許多新生代的生力軍，新人們也各自打出子弟兵旗幟壁壘分明，並強調當選後從地方到中央一條龍便捷的服務。

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民進黨一直視黨內初選為最重要的一環，無論現任議員或是新角逐議員的參選人皆要接受初選機制，讓大家都能公平的接受黨員的評比。在台南的地方選舉一旦取得初選資格，大選的當選率高達八成之多，故每位參加黨內初選的參選人都將初選當成大選全力衝刺。現任議員有當然的主場優勢，任內四年為民眾服務案件及政績足以讓黨員們品頭論足，新參選的新人一開始起跑就需要依靠母雞帶小雞讓黨員熟悉，之後就是比人際關係及親和力，再比政見內容是否讓民眾所認同，進而給予支持。


台南縣市、自合併後第八選區(中西、北區)共有6席議員席次，民進黨籍僅佔3席，依舊延續上屆的過半加1提名，共提名4席進行參選。現任議員有陳怡珍、邱莉莉及沈震東3位，沈震東為新科議員，而陳怡珍與邱莉莉已是資深議員，人氣頗高，問政認真服務案件也非常到位，在黨內的評價極好。新加入初選的有周嘉韋及林建南兩位新人，都是由現任立委推薦力挺。周嘉韋是律師身份，在立委林俊憲服務處擔任助理近3年，雖沒有跑基層的經驗，但有林俊憲曾任議員時深耕服務的區域，佔有些許地理優勢。而林建南在立委王定宇服務處擔任副主任4年餘，先後擔任過台南市義交第二大隊副大隊長、永康青商會會長、台南市電腦公會副理事長，也任民進黨台南市第56屆黨代表，受到立委王定宇的重點栽培，更是被外界看好的黑馬。


明年民進黨黨內初選在即，每位參選人都疲於奔命，大小場合經常看到他們的身影，尋求初選出線挑戰大選。綜觀情勢若兩位新人能順利通過初選，必定會擠掉一席現任議員，未來鹿死誰手就要看參選人及背後大人的努力了。

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