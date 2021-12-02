政院考慮抽獎促打疫苗 百貨公司、賣場也可能設接種站
Omicron變異株肆虐國外，行政院長蘇貞昌今（2）日在行政院會中指出，要求提高第2劑疫苗覆蓋率。行政院發言人羅秉成出席會後記者會表示，有規劃在大賣場、百貨公司內設疫苗接種站，讓民眾隨到隨打，為提高接種意願，也不排除祭出抽獎方式，但一切都要由指揮中心來規劃公布。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-02 12:49:39｜2021-12-02 13:01:31
羅秉成轉述蘇貞昌在院會裁示，目前疫苗總數3700萬劑，還有950萬劑未打完，目前各種疫苗數量都足夠，第一劑覆蓋率78％、第2劑為57％，比美國等國家還快，但還有約2成落差，面對日本、韓國都出現Omicron變異株，台灣案例雖然一再加零，各部會應設法提升覆蓋率。
蘇貞昌也在會中提到，失聯移工要盡量接種疫苗，不是要抓而是要建議防護網，請內政部、勞動部、法務部、衛福部，讓失聯移工可以方便、安心接種疫苗。另外長照機構、學校、監所、金融機構、清潔隊、展演場所、科學園區都要設外展直接服務。
另外蘇貞昌近期也將接種第2劑疫苗，蘇貞昌表示，終於到了疫苗不必搶、沒人要打時候，他就率先接種。羅秉成指出，最快院長下周就會接種第2劑，但確切時間與接種的疫苗種類，會再進一步對外公布。
羅秉成表示，提高疫苗覆蓋率方式，包括開放夜間施打、規劃大賣場、百貨公司隨到隨打。另外合法移工目前第2劑覆蓋率比國人平均還低，仍會設法提高覆蓋率，而約5、6萬失聯移工、逾期居留外國人部分，若設立在固定場所接種會有心理負擔，需考慮提高可及性。
羅秉成指出，目前政府也在規劃加打第3劑、學生施打第2劑，相關提高覆蓋率方式都在規劃中，疫情指揮中心會在適當時機向外界說明。另外疫苗預約制度不會完全被取代，只是方法要更多元，不排除用抽獎方式。