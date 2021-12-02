顏家招待所無動靜　林靜儀：全台灣都在看何時拆違建

中二選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒家族位於南屯的招待所違建，尚未動工拆除。對手林靜儀今（2日）被問及顏家是否「以拖待變」時表示，若由市府排拆，等於用納稅錢幫顏家拆違建、加深對市民的不公平。她說：「現在全台灣都在看，他們什麼時候要把違建拆掉。」
記者顏幸如/台中報導
2021-12-02 13:00:57｜2021-12-02 13:04:08
林靜儀今邀請4位社區診所醫師到競選總部，舉辦「看顧中二‧守護健康」記者會，提醒民眾過去防疫期間沒進行的４大癌症篩檢，亦可到社區診所檢查，同時秀出2款競選口罩，一款底色粉紅、印有「溫柔堅定」四字，另一款以綠色為底，印有Q版林靜儀圖案，將在街頭拜票及競選活動時發放。
媒體問到針對顏家位於南屯的「817招待所」，台中市政府已於3天前開出違建通知書，但顏家未拆除，顏寬恒前天受訪時亦僅回答「已經聯絡工班、一切依法辦理」，是否以拖待變？林靜儀表示：「他們佔了這個地方蓋了違建，又要花台中市民的納稅錢去拆它，對台中市民的不公平又再加成。當然希望他們自行拆除。現在全台灣都在看，他們什麼時候要把違建拆掉。」
對於邀對手顏寬恒以台語辯論4大公投，遭酸「還在選不分區立委」、指她提不出對地方建設的看法。林靜儀說，她有自己的選舉步調，12月18日公投前的主軸是政策議題，她認為以國會議員的格調，該有能力去論述重大國家政策的想法。下一階段會提出對地方發展、地方產業的想法。