與包正豪激辯偏題談修憲　洪偉勝：我就是被稱下駟的律師

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至於民進黨認為脫鉤才是國際潮流，包正豪指出，國際潮流到底乾台灣人什麼事？不是應該符合台灣風俗民情嗎？最多國家選擇的就是國際潮流嗎？若是如此，台灣人應該要放棄用筷子吃飯，因為這絕對不是國際潮流。
包正豪也批評，民進黨將要脫鉤主因推給2018年選舉，亂象不是選民造成的、也不是公投綁大選造成的，這是選務造成的，事前準備時間長，但卻不願意事前預防而出包，既然如此，當時的中選會主委為何要下台？如今卻要懲罰全台灣人民，「政府出包，全民負責」，三年過後卻也沒提出任何改善方法，依照民進黨的邏輯，「有人喝水嗆到，是否禁止喝水？有人出車禍，是否禁止開車？」
反方代表洪偉勝則於一開場就說，「我就是國民黨主席朱立倫所不願意同台，讓其他參與代表都被比喻為下駟的那位律師」，他也喊話提案方代表，因為他們聰明的算計著哪裡該去、哪裡不該去，老馬識途，作為提案方代表卻放棄好好說明機會，反而讓不太受到關注的說明會，成為焦點，更恰巧切進公投綁大選之主題。
洪偉勝說，公投是對事不對人，不管是上駟、下駟，要能就事論事，才是好事，他也強調，自己有自信比起正方提案代表更能說服人民公投脫鉤大選。公投不應被取笑為大型智力測驗、公投靠得不應是拿小抄作答、囫圇吞棗。
洪偉勝強調，民主要義是多數決，但從不是數人頭而已，民主與公投不是做測驗、玩遊戲，而是需要充分的時間與資訊交流、溝通、妥協、找出共識，只有公投脫鉤大選才有時間理性思考。
洪偉勝質問國民黨，國民黨口口聲聲說，公投綁大選是給人民方便投票，選舉、投票一起行使比較好，但介於18歲到20歲的年輕人怎麼投票？目前只能投公投票，等到20歲才能投選舉票，若國民黨真心認為公投綁選舉，就不應口惠而實不至，趕緊支持憲法改革，將修憲案送至立法院，或是以直接民主方式，直接提案修憲，把過時而脫節的憲法好好修改，並下修選舉年齡至18歲，這才藍營所謂的尊重民主、還權於民。
包正豪於發言時間時回應，「不知為何主辦方沒有禁止對方偏題的問題」，不過他完全支持投票年齡下修，回去會轉達高層盡快提出修憲案。