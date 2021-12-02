國票金股臨會通過併安泰銀　大股東耐斯質疑、考慮提訴訟

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國票金今日股東臨時會的討論事項，除了修訂公司章程外，最主要要就是討論與安泰銀行簽訂轉換契約，以股份轉換方式，支付現金及發行特別股為對價，取得安泰商業銀行百分之百股份，而今日股東出席率67%，並有贊成超過出席率的7成，反對派仍為大股東耐斯集團與官股代表。
不過，魏啟林說，今日會議非常祥和，3分之2以上股東出席，第二案獲出席股東73%贊成通過，而議案通過後，後續將依照程序，向主管機關正式提出申請。至於總經理丁予嘉，這案子進行中任何會議、外部內部會議，他也都迴避，昨天他說今日這案子要請假，早上以個人生涯規劃辭職，依規定發重訊，暫時由他代理，其他則要問丁予嘉本人，他不方便代為回答。
雖然國票金股東臨時會通過併購安泰銀案，但耐斯集團旗下華康國際資產管理公司指派的國票金董事魏憶龍會後表示，「他們（公司派）一直都是射箭再畫靶，我們強調的是整個程序要合理、嚴謹，不要有任何風險，這麼大的併購案，花了300多億元做併購，超過實際發行股分總數的資本額」。他還說，安泰銀行不是不能併購，只是一定要公開嚴謹討論，特別是要用更高、更嚴謹方式，官股從頭到尾也表示反對，每次表決3票都反對，官股推薦的獨董也反對，如果把這案子送到官家（主管機關）審核，你覺得會沒風險嗎？你覺得有風險還花這麼多錢，不是在浪費股東權益。
至於國票金今日上午8月點多發布總經理丁予嘉辭職，魏憶龍說，這就是這幾天大家在討論，如果丁氏兄弟（指國票金總經理丁予嘉與安泰銀董事長丁予康）沒有什麼問題，沒理由辭職，主席裁示因生涯規劃，剛好這麼巧，今天開會就辭職，什麼時候辭都可以呀。
律師蔡昆洲也提到，這案子在程序、實質事項上違法問題，團隊會研究法律程序上如何進行，包括了解主管機關反應，還有主管機關提到程序事項瑕疵可能必須審慎評估，另目前政府強調金融監理、公司治理情形，大股東免強過半強行通過，是否符合金融監理精神、公司治理原則，金管會應該很快會給大家滿意答覆。
魏憶龍最後也再次強調，不是要弄成法律戰，只是一個公司進行這麼大併案應採最嚴謹方式，這是公司治理精神，公司也會考慮後續是不是必要時。要不考慮有訴訟，以保障投資大眾的投資權益。