首掛個人看板主打「新選擇」 卓冠廷：鄉親盼我做揭弊者
前台中市新聞局長卓冠廷回到家鄉新北市，參與土樹三鶯議員民進黨內初選。近來卓冠廷除勤走基層以外，1日更掛上第一面個人選舉看板，主打「新選擇」。卓冠廷向《NOWnews今日新聞》記者表示，近年土樹三鶯雖然有很多建設，但變化沒有這麼大，鄉親都想要有新的選擇，最近跑起來感覺反應都很不錯。
記者黃宣尹／綜合報導
2021-12-02 13:19:45
談及回家鄉新北市爭取民進黨提名參選議員，卓冠廷告訴《NOWnews今日新聞》記者，他相當感謝許多鄉親跟網友的相挺，更提供很多看板的空間，這2天開始，鶯歌、樹林、三峽、土城的鄉親，將陸續看到個人的看板出現，主打口號就是簡單明瞭的「卓冠廷新選擇」。
卓冠廷說，很多人會覺得土樹三鶯這幾年變化沒有這麼大，「新選擇」就是故鄉的朋友要的，他說，鄉親最近看到他都覺得，怎麼早上在站路口、中午跑活動、晚上又可以在政論節目上看到他，最近跑起來感覺還不錯。
卓冠廷也說，自己最近去了新的點拜訪，有鄉親就主動說，在政論節目上看到他對中二選區議題的發言，感到印象相當深刻，希望卓繼續做「揭弊者」腳色。卓也說，因為如此，變得跟地方很有話題，自己雖然以前在台中服務，現在回到新北，但很多議題是全國性的，大家看到自己的表現會期待以後怎麼監督新北的市政。