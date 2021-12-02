政策轉彎！日本取消「停售入境機票」 開放海外日人返國
日本政府為了防堵Omicron變種病毒擴散，1日時宣布，要求航空公司暫時停售所有入境日本的機票，對象包括旅居海外的日本國民。雖然已售出機票不在此限，但仍引起航空業者、日本民眾反彈。不過消息發出不到一天，政策急轉彎，日本當局強調，雖然暫停販售入境日本的機位，但航空公司仍可視日本國民的需求情況，開放預訂機票。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-02 13:20:52
日本國土交通省1日要求各家航空公司在12月至1月這段期間，暫停所有入境日本的國際航班的機票預訂，停售措施對象也包含日本國民。導致尚未訂到機票返國的日本人，新年返鄉夢碎。儘管國土交通省解釋，這屬於「緊急避難的預防措施」，仍難平旅居海外的日本國民怒火。
根據《朝日新聞》報導，日本官房長官松野博一2日早上在記者會上針對這項措施進行回應，表示「目前已經要國土交通省取消原先禁止預定入境日本機位的措施，並同時通知各家航空公司，適當考慮旅外國人的需求。」
對此，日本首相岸田文雄同日也向媒體表示，「新政策對部分人士造成混亂與困惑，有鑑於於此，我已經指示國土交通省，相關政策應該適當地考慮海外公民回國的需求。」
受到Omicron病毒影響，日本政府為了防止感染擴大，於11月29日將單日入境人數上限自5000下降至3500人，並且全面禁止外國人入境。
儘管閃電鎖國，日本仍遭到Omicron病毒入侵，於11月30日爆出首例Omicron變異株感染個案，1日再添一例，累計2例。