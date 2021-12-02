共機議題致詞隻字未提事後PO臉書 柯文哲挨批「馬後砲」
2021年台北上海雙城論壇昨（1）日落幕，而台北市長柯文哲在致詞中未提及共機擾台一事，也引發外界討論，原因在於日前柯文哲在議會進行施政總質詢時，曾經答應議員要藉雙城論壇向對岸反應軍機擾台一事，不過柯文哲在致詞時隻字未提，而是直到論壇結束後，才在臉書PO文中提及共機擾台一事，也因此挨批「馬後砲」。對此柯文哲今日上午在出席公開活動時被問及該問題，僅簡短表示「都照稿子唸哪有時間說？」
記者丁上程／台北報導
2021-12-02 13:27:17
柯文哲昨日晚間在臉書PO文，補充雙城論壇上未提及的相關事項，而共機擾台則是其中的項目之一。柯文哲表示，11月共機全勤擾台，我國空軍廣播驅離次數高達116次，台灣海峽被國際認為是地球上最危險的地方。「爭吵、鬥爭、對立無止境…其實，不管是臺灣或中國大陸，政治對人民的束縛都一樣，上位者無所謂，然而被殃及有苦說不出。」柯文哲強調，有冤沒得申的，都是人民；受害的也只有人民。
柯文哲日前在施政總質詢時，無黨籍台北市議員林穎孟就曾向他提出「在雙城論壇要求對岸不要頻頻派軍機擾台」一事，而柯文哲當時也允諾會提及。不過在昨日雙城論壇中，柯文哲在致詞時不僅對共機擾台一事隻字未提，更在晚間於臉書PO文談論雙城論壇時，才提及共機擾台一事，也讓外界質疑柯文哲在放「馬後砲」。
對此柯文哲今日面對媒體追問時，僅簡短表示「不是講過了嗎？大家事先都......而且都照稿子唸，哪有時間可以表達？」