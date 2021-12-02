音地大帝嘆「冬瓜餐」菜色變差　林靜儀：以後只會更隱晦

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音地大帝上星期六日親自南下，連續在粉絲團秀出他在地方說明會吃到的爌肉、豬腳、炒蝦、鮭魚排等豐富菜色，以一個「飽」字做結，引起熱烈迴響。不料餐友會才成立短短5天，就讓人失望了。
音地大帝昨晚發表一段實況影片，地點在烏日區九德圖書館旁公園，一群人擠在食物面前，老人家聊著敢不敢去打疫苗，負責夾菜的歐巴桑揮著手大喊「排隊排隊！好不好？」另一張照片只有少少的貢丸蘿蔔湯與炒麵，相較上星期六吃的菜色，他譙：「可惡！怎麼有種品質快速下滑的感覺。」並說天氣變冷了，點菜說下次想吃燒酒雞。
網友笑罵「還不是你害的！讓他見光死裝節儉，我都沒吃到」，還有人說「這就是中二選區的熱情」、「中「『餓』選區請正名是中『飽』選區」、「老人都會吃人一口還人一斗的」。
民進黨立委補選候選人林靜儀今（2日）記者會後被問及此事，她說因網紅和媒體的注意，地方頭人釋出的資訊將更隱晦，變成更不公開的造勢行程，例如「我這邊有一場活動，請大家跟我聯絡」，外界不容易接觸得到。
林靜儀認為，大家對政治的關心和有無食物可以吃，理論上應該沒有關係，但有些特殊的政治文化，在參與過程裡加入食物的誘因，「要直接說跟賄選有關嗎？可能不容易。」一個檢視或說明政策的活動，被釋放訊息成「一個供餐的活動」，讓一切最終回到地方樁腳、地方組織的特定文化，林靜儀問：「這是大家所樂見的嗎？相信各人心中都有那把尺。」