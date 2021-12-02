內幕／保持距離！藍營公投邀約　侯友宜連4場已讀不回

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侯友宜自上任新北市長以來，行事作風一向如此，像是不沾鍋，刻意與國民黨中央保持距離，以爭取到最多數的支持者，但看在藍營支持者心中很不是滋味，直言：如果侯友宜只靠中間選民，還連任得了嗎？
接下來公投進入倒數階段，國民黨立委洪孟楷4日將在永和國父紀念館舉行公投宣講活動，前總統馬英九、黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康都會出席，合力助講；9日新北市議長蔣根煌與前黨秘書長李乾龍也要在新莊舉辦大型造勢活動，喊出8000人參加。
但據了解，這兩場辦在新北市的活動，當然都邀約了新北大家長侯友宜出席，只不過活動時間都快要到了，至今仍無回音，永和場的行程表上還為侯友宜預留了時間，但仍註記著「邀約中」。
不只如此，國民黨中央12日與秋鬥會師凱道、17日的民主守夜活動，同樣透過組發會系統邀約侯友宜參加，但都被侯市府「已讀不回」，侯受訪時更稱，17日早有既定行程，再度缺席公投造勢活動。
侯稱有公務行程，無法參與公投造勢，但卻被媒體披露，晚間是要與新北市議會餐敘，侯市府立即澄清沒有收到通知，但也讓黨內人士質疑，有空餐敘、沒空夜宿？
新北地方人士更稱，公投本是近日最重要的議題，也是有意參選議員的人論述、表現的舞台，相較於許多新秀都主動到路口宣講、發起相關活動，增加曝光率，侯友宜屬意參選新北議員的人選，卻對公投議題噤聲，也可從中嗅出侯刻意與公投保持距離的態度。
黨內人士批，在核四議題上，侯友宜位在新北市不方便表態，大家可以理解，但連國民黨自提的反萊豬、公投綁大選都不相挺，這點就說不過去了，侯友宜不應忘記，自己仍掛著國民黨籍，在公投議題上也應適當表態。