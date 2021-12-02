NBA／史上最強射手！柯瑞例行賽三分球總數也將超越雷槍
33歲的勇士一哥Stephen Curry本季表現依舊威猛，上個月就已經打破退役傳奇射手「雷槍」Ray Allen的史上最多三分球紀錄，還有機會繼續在歷史射手榜上留名，Allen也不吝誇讚這位小老弟，「我愛Steph」。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-02 15:06:03
Curry日前以3358顆三分球正式超越Allen，成為史上命中三分球總數最多的球員，前者還比後者少出賽了585場比賽。而單就例行賽三分球數量，Curry目前累積2940顆，要超越Allen的2973顆也是指日可待。
對於後輩超越他的成就，Allen告訴《NBC Sports》的記者Monte Poole，「我為他和他的家人感到高興，他完成了他的目標。」這位46歲的退役球星對於Curry即將全面超越他的歷史紀錄並不感到特別興奮，但仍為Curry感到驕傲。
因為Allen是看著Curry和胞弟Seth Curry一路打球長大的，「他們還小的時候來過密爾瓦基，George Karl(時任公鹿教頭)曾讓他們參與投籃訓練。我們在演練時他們也會在。」
外界總把Curry和其他偉大射手相提並論，但Allen認為Curry走出自己的路，「他創造了一個有關偉大籃球的新標準。」並說「我愛Steph，他是個很棒的人。很難不支持他，能夠見到他並恭喜他，對我來說並不困難。」