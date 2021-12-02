高雄女教師遭撞學生目擊 教育局：已啟動關懷輔導機制
（中央社記者曾以寧高雄2日電）高雄市鳳翔國中梁姓女教師昨天早上執行導護工作，遭闖紅燈小客車撞上，造成顱內出血，送醫手術昏迷至今。高雄市教育局今天表示，已派員關心傷勢，並對目擊學生啟動輔導機制。
鳳翔國中校長謝忠保接受中央社記者電訪表示，梁姓教師在執行導護工作時，遭闖紅燈車輛直接撞擊，造成頭部受傷、顱內出血，送醫緊急手術，目前還在昏迷當中。
謝忠保也說，學校這兩天正在考試，但已有學生陸續開始寫卡片給老師，希望老師快點康復；校方也會在明天下午考試完後，邀請學生一起為老師祈福。
謝忠保表示，因事故現場有4、5名同學目擊，且梁姓教師有導師班，學生情緒受影響，已由學校輔導室啟動關懷輔導機制。
教育局今天發布新聞稿表示，梁姓教師昨天於值勤導護工作時，除穿著反光背心及手持阻擋旗外，並輔以吹哨提醒用路人，針對交通事故發生深感遺憾。
教育局指出，梁姓教師經完成手術後於昨天下午送往加護病房，教育局及學校已派員到院持續關心梁姓教師健康情形，會全力協助家屬處理相關事宜。
教育局表示，受理本次交通事故的鳳山警分局確定該車輛闖紅燈，駕駛人無酒駕情形，並已完成筆錄。
教育局提醒，用路人上放學時段行經學校時，務必減速慢行，禮讓師生優先通行，共同保障師生通行安全。（編輯：張雅淨）1101202