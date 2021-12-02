NBA／沒有詹皇 湖人怎麼辦？AD站出來：我會多出聲指揮
湖人一哥「詹皇」LeBron James傳出確診新冠肺炎，目前正接受隔離，少了隊中領袖，所有目光幾乎都落在Anthony Davis身上，AD表示這不僅是對湖人的考驗，也將考驗他的領導能力，他知道自己需要改變，將多出聲指揮隊友。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-02 16:05:25
詹皇在3次PCR檢測中出現2次陽性反應，預計至少缺席10天，且跟以往傷病不同，詹皇這次不能像之前一樣坐在場邊指揮隊友，AD知道在詹皇缺席的情況下，他需要做出改變。
「(Rajon)Rondo、Melo(Anthony)、Russ(Westbrook)都鼓勵我多出聲，因為比賽時我通常是個很安靜的人，除非緊急狀況。」AD告訴《Yahoo Sports》的記者Chris Haynes，「但他們一直告訴我，要利用我的聲音。」
AD要開始改變了，「我會站出來說出自己的想法，不論面對媒體或是在更衣室，但這是因為我要幫助這些傢伙建立信心，很顯然上次奪冠我就在隊裡，所以我想告訴他們這個球季還很長，我要運用我的知識和經驗去幫助他們。」
「好消息是，我們有個經驗豐富的團隊，他們都知道接下來必須做到什麼，這是好事，而那群較年輕的球員，我會告訴他們，我們很OK，繼續努力吧。很多球員都知道場上和場下該做什麼，尤其你很想念缺席的那個人。」