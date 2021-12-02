亞歷鮑德溫淚訴：我沒扣板機　否認誤殺女攝影！

好萊塢男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）10月拍攝新片《Rust》，一樁開槍誤殺事件，導致美女攝影師Halyna Hutchins死亡，不僅遭受輿論攻擊，連劇組人員都向他提告，成為眾矢之的。時隔一個多月，面臨內外交迫的困境，他首度接受美國ABC電視台專訪，否認向任何人開槍，是手槍不小心走火，造成這齣悲劇，說到激動處一度掩面哭泣，頻頻拭淚。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞歷鮑德溫說從未對著別人開槍過。（圖／翻攝ABC NEWS 推特）

▲亞歷鮑德溫受訪，激動得掩面哭泣。（圖／翻攝ABC新聞推特）

「這是我人生碰過最糟的事情」，亞歷鮑德溫沮喪地說，自己沒有扣下扳機，不曉得為何手槍會走火，「我永遠不會對著任何人開槍，永遠不會」，他表示不知道當時道具槍裡會有實彈，並表明很欣賞攝影師Halyna，「與她共事過的人都很愛她，我仍難以置信，覺得很不真實」。





他至今回想當時情景，仍困惑道具槍裡怎會有子彈，情緒激動地說，「有人放了一顆真的子彈進去，一顆不屬於劇組的子彈。」被問到這起事故是否是人生中遇過最糟糕的事？他悲傷地連續說了3次：「是的」，表明對這次意外感到很挫折。





儘管他否認開槍，但這起誤殺案件，包括管理道具的24歲女槍械管理師Hannah Gutierrez-Reed、傳遞槍枝的副導演Dave Halls，以及演員亞歷鮑德溫等3人，都被認定肇事者之一，法官正在釐清3人職責及相關責任。參與電影製作的燈光師及場記人員，先前以承受創傷後壓力症候群為由，向亞歷鮑德溫提告。



